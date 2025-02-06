شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تختبر تبويبًا جديدًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي.. ما الذي يعنيه ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

تدعم واتساب روبوت الدردشة الذكي من ميتا، الذي يمكن استخدامه لإنشاء الصور، طرح الاستفسارات، وحتى إنشاء خطط السفر، لكن قريبا ستصبح تطبيق المراسلة مركزا للذكاء الاصطناعي بفضل تبويب جديد سيضم جميع ميزات وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة في السوق.

ويتم اختبار تبويب الذكاء الاصطناعي حاليًا في إصدار أندرويد، ولم يصل بعد إلى مرحلة البيتا، مما يعني أن المستخدمين قد لا يرونه في إصداراتهم الحالية، ومع ذلك تشير التفاصيل من WaBetaInfo إلى أن الإصدار التجريبي قد يحدث في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

سيصبح واتساب مركزًا لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى التي يقدمها المطورون الخارجيون، مما سيجذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق المراسلة.

كذلك تختبر واتساب شاشة ترحيب لتبويب الذكاء الاصطناعي ستسمح للمستخدمين بمعرفة أن الميزة الجديدة متاحة في تطبيق المراسلة."

سيحصل روبوت ميتا الذكي على وضع صوتي في واتساب، لكن تلك التطورات يبدو أنها توقفت أو تأخرت لسبب ما، وروبوت ميتا الذكي مهم جدًا لميتافيرس وتركيزها على الذكاء الاصطناعي في السوق.

ويسمح روبوت الدردشة بطرح الاستفسارات، وإنشاء الصور باستخدام المطالبات مثل أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر، وقد زودت ميتا الأدوات باستخدام نموذج Llama 3 الذي ينافس ChatGPT 4 وDeepSeek R1 في السوق.

من المحتمل أن تضيف ميتا المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها مثل واتساب وإنستجرام في الأشهر القادمة، مما يتيح للمزيد من الأشخاص تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى شراء أجهزة باهظة الثمن لتشغيلها أو استخدامها.