شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Snap تستفيد من ورطة تيك توك بجذب مستخدمين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إن التوترات التى عصفت بتطبيق تيك توك خلال الشهر الماضي، أثرت بشكل إيجابي على أعمال الشركة من خلال زيادة المشاركات، بعد توقف تطبيق TikTok عن العمل لتلك الفترة القصيرة من الزمن.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، أن من بين الميزات الجذابة التي تجذب المستخدمين إلى Snapchat هي Spotlight، والتي تعمل كبديل للشركة لـ، TikTok فهناك العديد من منشئي المحتوى موجودون بالفعل على المنصة، ومن المرجح أن ينضم المزيد إذا توقف TikTok عن العمل في الولايات المتحدة مرة أخرى.

على مدار العام الماضي، قامت شركة Snap بضم الآلاف من المبدعين إلى برنامج Snap Star الخاص بها، وقد زاد عدد المبدعين الذين ينشرون المحتوى بأكثر من 40٪ على أساس سنوي في الربع الرابع.

وسلط الرئيس التنفيذي الضوء أيضًا على نمو المحتوى العام لـ Snapchat وأضاف: "أعتقد أننا في الربع الرابع وصلنا بالفعل إلى مليار مشاركة عامة شهريًا على Snapchat لذا فإن النظام البيئي للمحتوى العام ينمو بطريقة صحية ، ولذلك سنواصل تركيزنا هناك عندما يتعلق الأمر باستراتيجيتنا ومشاركتنا.

وفي الربع الرابع، أفادت الشركة أنها وصلت إلى 453 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة قدرها 39 مليونًا عن الفترة السابقة.

وأعلنت شركة Snap عن إيرادات بلغت 1.55 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.36 مليار دولار في العام السابق.

ولم تكن حالة عدم اليقين المحيطة بـ TikTok مفيدة لشركة Snap فحسب، بل أثرت أيضًا على المشهد الأوسع لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت العديد من التطبيقات، بما في ذلك RedNote وYouTube وMeta المملوكة للصين، تعزيزات في تفاعل المستخدمين.