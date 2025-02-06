شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يتيح الآن للمستخدمين مشاركة موجزاتهم المخصصة مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Meta العام الماضي تحسينات كبيرة على الجدول الزمني لـ Threads، حيث حصل المستخدمون على خيار إنشاء موجزات مخصصة واختيار الموجز الذي يريدون رؤيته افتراضيًا، والآن تعلن Meta عن ميزة جديدة أخرى لـ Threadsوهي القدرة على مشاركة موجزات مخصصة مع الآخرين.

مشاركة موجزات مخصصة على Threads

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، فإن Threads لديها الآن خيار للسماح للمستخدمين بمشاركة موجزاتهم المخصصة مع أشخاص آخرين، وهذا يعني أن مستخدمي Threads الآخرين يمكنهم رؤية وحفظ الموجز الذي أنشأته مع جميع الحسابات التي اخترتها، و إنها طريقة رائعة لمشاركة موجز أخبار التكنولوجيا مع صديق، على سبيل المثال.

ولجعل موجز مخصص عامًا على ملفك الشخصي، انقر مع الاستمرار على الموجز الذي أنشأته في الجزء العلوي من تطبيق Threads، ثم انقر فوق "تحرير الموجزات"، وسترى تبديل "عام" - فقط قم بتشغيله.

وعملية مشاركة موجز مخصص مع شخص ما متشابهة جدًا ولكن بدلًا من استخدام التبديل، انقر على زر "مشاركة الخلاصة" لإرسالها كرابط أو رسالة مباشرة.

كما يمكن رؤية الخلاصات المخصصة في علامة التبويب العلوية للشاشة الرئيسية لتطبيق Threads، ويمكن أيضًا تثبيت الخلاصة المشتركة على الشاشة الرئيسية.

وقد قالت Meta لـ 9to5Mac: "منذ إطلاق الخلاصات المخصصة العام الماضي، أنشأ الأشخاص خلاصات حول اهتمامات شائعة مثل الرياضة والكتب والفن وعلم الفلك والأزياء والشعر والتصميم والمزيد، مما أضاف إلى المجتمعات والمحادثات النابضة بالحياة على Threads".

ويتم الآن طرح خيار مشاركة الخلاصات المخصصة لجميع المستخدمين على مستوى العالم، و تطبيق Threads متاح مجانًا على App Store، لكن تأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث إصدار للوصول إلى الميزات الجديدة.



