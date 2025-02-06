شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعيد تغيير شعرها بآخر جديد.. هل هناك فارق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن إعادة تصميم شاملة لهويتها البصرية، تضمنت شعارًا جديدًا، وخطًا مخصصًا يحمل اسم "OpenAI Sans"، ولوحة ألوان محدثة، وذلك وفقًا لما كشفته الشركة في مقابلة مع مجلة Wallpaper.

تعديلات طفيفة على الشعار ولكنها ذات مغزى

على الرغم من أن التغيير في الشعار قد لا يكون واضحًا من النظرة الأولى، إلا أن المقارنة بين التصميم القديم والجديد تكشف عن بعض التعديلات الجوهرية، حيث أصبح الفراغ المركزي في “الزهرة” أكبر قليلاً مع خطوط أنظف وأكثر وضوحًا.



الشعار الأصلي كان من تصميم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والمؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر، لكن هذه المرة، تولى فريق التصميم الداخلي بقيادة فايت مولر وشانون جاجر عملية التحديث، بهدف خلق هوية أكثر إنسانية وطبيعية، بحسب ما ذكرته Wallpaper.

خط "OpenAI Sans".. مزيج بين الدقة والدفء

إلى جانب الشعار الجديد، قدمت الشركة خطها المخصص “OpenAI Sans”، الذي وصفته بأنه يجمع بين الدقة الهندسية والعملية مع لمسة دائرية دافئة تجعله أكثر قابلية للقراءة وجاذبية. كما تم اعتماد هذا الخط في كتابة اسم OpenAI، حيث تم تصميم الحرف “O” بواجهة خارجية دائرية تمامًا ولكن بداخل غير متماثل لتجنب الإحساس بالبرود الآلي وإضفاء لمسة إنسانية على التصميم، وفقًا لما أوضحه مولر لـ Wallpaper.

هل استخدمت OpenAI أدوات الذكاء الاصطناعي في إعادة التصميم؟

عند سؤال OpenAI عما إذا كانت قد استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في عملية التصميم، أكد مولر أن الفريق استخدم ChatGPT فقط لحساب أوزان الخطوط المختلفة.

كما أوضح مصممو OpenAI أن الفريق يعتمد على خبراء في التصوير الفوتوغرافي، وتصميم الخطوط، والرسوم المتحركة، والتصميم المكاني، لكنه في نفس الوقت يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل DALL·E و ChatGPT و Sora كشركاء إبداعيين.

وأضافوا: “هذا النهج المزدوج—حيث يلتقي الإبداع البشري مع الإمكانات التوليدية للذكاء الاصطناعي—يمكننا من صياغة علامة تجارية لا تقتصر على الابتكار فقط، بل تكون أيضًا عميقة الإنسانية”.

تعكس عملية إعادة التصميم هذه رؤية OpenAI لدمج التقنية مع الطابع الإنساني في كل جانب من جوانب هويتها البصرية، وبينما يستمر الذكاء الاصطناعي في التطور، يبدو أن OpenAI تسعى لخلق توازن بين الدقة التقنية واللمسات البشرية في كل ما تقدمه.