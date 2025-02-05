شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس شركة توصيل طعام هندية يبحث عن موظف يمتلك "عقلًا ثانيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديبيندر جويال، الرئيس التنفيذي لشركة Zomato وهي شركة توصيل طعام هندية، عن وظيفة جديدة بمواصفات غير عادية، حيث يبحث عن مرشح يستخدم الذكاء الاصطناعي كـ “عقل ثانٍ”، وجاء ذلك في منشور له على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث دعا المهتمين للتقدم عبر البريد الإلكتروني باستخدام عنوان الموضوع: “لديّ عقل ثانٍ”، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الوظيفة، إلا أن هذا الشرط الفريد أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط المهنية والتقنية.

الذكاء الاصطناعى في بيئة العمل الحديثة

لاقى مفهوم "العقل الثاني" تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة قوية لتحسين اتخاذ القرارات، وأتمتة المهام، وخلق فرص جديدة في سوق العمل.

وعلّق جويال على هذه النقاشات موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ساعده شخصيًا في تعزيز إنتاجيته، مؤكداً أن هذه التقنية أصبحت ضرورية للأدوار القيادية في الشركات الكبرى.

استراتيجية توظيف غير تقليدية في Zomato

هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها جويال على وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان عن وظائف مميزة.

فقد سبق له أن نشر إعلانًا مثيرًا للجدل لوظيفة “رئيس الموظفين”، حيث اشترط أن يدفع المرشحون مبلغ حوالي 24 ألف دولار مقدماً، مع عدم وجود راتب خلال السنة الأولى! أثار هذا الإعلان جدلاً واسعًا، حيث رأى البعض أن الشرط غير عادل، بينما أشاد آخرون بالطريقة الابتكارية في التوظيف.

ورغم الجدل، تلقّت الوظيفة أكثر من 18,000 طلب، خضع منهم 150 مرشحًا للمقابلات، وتم تقديم عروض توظيف لـ 30 شخصًا، انضم منهم 18 إلى Zomato وشركاتها التابعة مثل Blinkit، بينما لم يُكشف رسميًا عن الرواتب، أفادت بعض المصادر أن الرواتب قد تصل إلى سنويًا 60 ألف دولار.

حتى الآن، لم يوضح جويال طبيعة المهام المطلوبة أو هيكل الرواتب للوظيفة التي تحمل عنوان “العقل الثاني”، لكن بالنظر إلى تركيز Zomato على الابتكار وتقديم حزم رواتب تنافسية للمناصب المهمة، فمن المتوقع أن تكون المكافآت مجزية للمرشح المناسب.