شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحقق مع شركة أبل بشأن ممارسات احتكارية فى متجر التطبيقات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

فى الوقت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة حظر تطبيق تيك توك وتفرض إدارة ترامب الجديدة رسوما جمركية على السلع الصينية التى قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف، وخاصة تلك التى تحمل علامات تجارية مدفوعة مسبقًا تقدم الصين تدابير مماثلة.

وقد ردت الصين على الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة بفرض رسوم خاصة بها، سواء على السلع المادية مثل الوقود الأحفورى الأمريكى، والمعدات الزراعية، والشاحنات الصغيرة، وكذلك على الأصول غير الملموسة مثل بدء تحقيق احتكارى فى جوجل أو إنفيديا.

وبحسب مصادر بلومبرج، تستعد الصين الآن لتوجيه اتهامات مماثلة لشركة أبل تتعلق بمكافحة الاحتكار، وذلك بعد تحقيق أجرته الشركة منذ فترة. وقد انخفضت أسهم أبل بالفعل بسبب هذه الأخبار، حيث تتضمن التحقيق فى ممارسات تجارية غير عادلة من خلال متجر التطبيقات.

وتحصل شركة أبل على نسبة كبيرة من المدفوعات التى تمر عبر متجر التطبيقات الخاص بها، بما يصل إلى 30%، وكانت هذه الممارسة دائمًا نقطة خلاف بين فريق التسويق والمطورين فى المعركة من أجل الإيرادات من اقتصاد التطبيقات.

وتصر أبل على أنها توفر المنصة والأجهزة التى لم يكن المطورون ليتمكنوا من الوصول إليها لولا ذلك، فى حين يزعمون أن التخفيض كبير للغاية وأن قسم البرمجيات والخدمات يأخذ الآن حصة غير متناسبة من عائدات أبل.

ولا يشكل المطورون الصينيون استثناءً، كما أن الشركات العملاقة المحلية مثل Tencent Holdings وByteDance، صانعى TikTok، غير راضية عن مئات الملايين التى يتعين عليهم دفعها لشركة أبل مقابل التواجد على هواتف آيفون، حيث لا يزال متجر التطبيقات يحتفظ بنحو 20٪ من حصة السوق هناك، وعادة ما تكون هواتف آيفون الأكثر مبيعًا فى الصين فى الربع الذى يتم إطلاقها فيه.

وتعد شركة Tencent واحدة من أكبر شركات الوسائط الإعلامية فى العالم، وهى بالتأكيد أكبر تكتل لألعاب الفيديو، ومن هنا يأتى الجزء الأكبر من الأموال التى تأتى من خلال متجر التطبيقات.

وقد بدأ مسؤولون فى الصين بالفعل محادثات مع شركة Apple والمطورين للحصول على تمويل أولى بشأن ما يزعمون أنه مبلغ غير عادل من عمولات متجر التطبيقات، وكانت شركة Tencent تتفاوض معها منذ العام الماضى أيضًا.

وقد سمحت محكمة صينية محلية بالفعل لمطور بمقاضاة شركة أبل بسبب رسوم متجر التطبيقات، ويمكن للمسؤولين تحويل تحقيقاتهم إلى تحقيق كامل النطاق فى أى وقت، ونمذجة طلباتهم بعد التغييرات التى اضطرت أبل إلى استخدامها فى عملياتها الأوروبية، حيث فتحت آيفون لتطبيقات الطرف الثالث وطرق الدفع.