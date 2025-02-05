تكنولوجيا: الإعلان عن موعد الإطلاق العالمي لهاتف Huawei Mate XT Ultimate ثلاثي الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن هاتف Mate XT Ultimate في سبتمبر الماضي في الصين باعتباره أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، وذكرت أنه سيتم إطلاقه خارج الصين في الربع الأول من عام 2025 دون تحديد موعد.

اليوم أعلنت هواوي أنها ستستضيف حدث “إطلاق منتجات مبتكرة” في كوالالمبور، ماليزيا، في 18 فبراير لتقديم هاتف Mate XT Ultimate إلى الأسواق العالمية.

لم تكشف هواوي عن تفاصيل الأسعار وتوافر هاتف Mate XT Ultimate للأسواق العالمية، لذلك سيتعين علينا الانتظار حتى 18 فبراير لمعرفة الدول التي ستحصل على هذا الهاتف الذكي ثلاثي الطي وكم سيكلف هناك.

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