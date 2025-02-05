شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة: سعر iPhone SE 4 قد يشهد زيادة فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل لإطلاق iPhone SE 4 في عام 2025، بعد عامين من إصدار iPhone SE 3 الذي تم إطلاقه في 2022. ومن المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 مع عدة تحسينات كبيرة مقارنة بسابقه.

ومن بين أبرز التغييرات المرتقبة هي الشاشة الأكبر والتصميم المعدل، ومن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف بشاشة 6.06 بوصة بدلاً من الشاشة الحالية الصغيرة، مع الاحتفاظ بالكاميرا الخلفية الوحيدة.

تسريبات السعر.. زيادة متوقعة في التكلفة

من المرجح أن يشهد iPhone SE 4 زيادة في السعر مقارنة بـ iPhone SE 3 الذي تم إطلاقه في 2022 بسعر 429 دولارًا .

وفقًا للتسريبات من مارك جورمان من بلومبيرغ، يُتوقع أن يرتفع سعر الهاتف ليصل إلى 500 دولار، لكن هذا السعر قد يختلف حسب مكان التصنيع والضرائب المعمول بها.

تدعم هذه التسريبات تقارير سابقة من مواقع متعددة، حيث أشار تقرير من موقع Naver الكوري إلى أن السعر المحتمل للهاتف سيكون 500 دولار أو أقل، بما يتماشى مع الشائعات السابقة التي تحدثت عن سعر 499 دولارًا.

ماذا يمكن توقعه من iPhone SE 4؟



من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4، والذي قد يُطلق عليه أيضًا اسم iPhone 16e، مع تحسينات كبيرة تميز الجيل الجديد عن الأجيال السابقة، التصميم الجديد سيبتعد عن تصميم iPhone 8 ليعتمد على تصميم مشابه لـ iPhone 14، مما يوفر تجربة أكثر حداثة واندماجًا.



•الشاشة: سيتم تزويد الهاتف بشاشة 6.06 بوصة OLED، مما يعزز جودة العرض مقارنة بشاشة 4.7 بوصة LCD في النسخة السابقة.



•التصميم: من المتوقع أن يتم استبدال زر Touch ID بـ Face ID، مما سيسمح بهوامش أرفع ومظهر عصري.



•الأداء: سيعمل الهاتف بمعالج A18 الجديد، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يسهم في تحسين الأداء والقدرة على التعامل مع التطبيقات الثقيلة.



•الكاميرا: من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية 48 ميجابكسل، مع عدسة Fusion لتحسين جودة الصور والتمكين من تكبير الصور 2x دون فقدان التفاصيل.

يعد iPhone SE 4 خيارًا مميزًا للمستخدمين الذين يبحثون عن مواصفات قوية في جهاز مدمج ومعقول السعر، حيث سيجمع بين ميزات الأجهزة المميزة للأجهزة العليا مع التكلفة المنخفضة لخطوط آبل الاقتصادية.