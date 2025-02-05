شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يغير موقفه: الهند يجب أن تلعب دورًا قياديًا فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحول لافت في تصريحاته، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن الهند يجب أن تلعب دورًا قياديًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سلط الضوء على دور الهند المتزايد فى هذا المجال، وأعلن أن الهند أصبحت ثاني أكبر سوق لشركة OpenAI على مستوى العالم.

وجاء هذا التحول في تصريحات ألتمان بعد أن كان قد وصف في عام 2023 جهود الهند في بناء نماذج قوية للذكاء الاصطناعي بأنها “ميؤوس منها تمامًا”، وحينها، كان قد رد على سؤال حول إمكانية فريق صغير بميزانية محدودة (10 مليون دولار) إنشاء نموذج قوي للذكاء الاصطناعي، لكنه عاد ليُوضح الآن أن تصريحه السابق أُسيء فهمه، مؤكدًا أن النماذج لا تزال مكلفة للتدريب، لكن الوضع أصبح أكثر قابلية للتحقيق، وأوضح أن الهند يمكنها أن تقود هذا المجال.

الهند تستعدُّ لطرح نموذجها الخاص في الذكاء الاصطناعى

تغيير وجهة نظر ألتمان قد جاء في وقت تتهيأ فيه الهند لتقديم نموذجها الخاص في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر المقبلة، حيث أعلن الوزير فيشناو مؤخرًا أن الهند تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي محلي يتميز بالأمان والفعالية من حيث التكلفة. ويأتي هذا في إطار مبادرة IndiaAI، التي تهدف إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي تلبي احتياجات الهند الخاصة، بما في ذلك دعم اللغات الهندية المتعددة.

البنية التحتية الهندية لتطوير الذكاء الاصطناعي



دعمًا لهذا المشروع، قامت الحكومة الهندية بإنشاء بنية تحتية متطورة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بتوفير 10,000 وحدة معالجة رسومات (GPUs) مع خطط لإضافة 8,693 وحدة إضافية قريبًا.

وستوفر هذه الموارد الوصول إلى طاقة حوسبة الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة للباحثين والمطورين والطلاب، بينما تكلف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية حوالي 2.5 إلى 3 دولارات في الساعة، فإن الذخائر الهندية ستكون متاحة بسعر أقل 40%.

الذكاء الاصطناعي.. فرصة اقتصادية طويلة الأمد

كما اعترف ألتمان، الذي أعلن مؤخرًا عن مشروع “Stargate” الضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بتكلفة 500 مليار دولار، بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يزال مكلفًا، لكنه أضاف أن هذه التكلفة لا تمنع البلدان مثل الهند من استثمار هذه التكنولوجيا بشكل مستدام على المدى الطويل.