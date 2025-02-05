تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول بطارية هاتف Xiaomi Mix Flip 2 وموعد الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد هاتف Xiaomi Mix Flip 2 للظهور هذا العام، ووفقًا لشائعة جديدة مصدرها الصين، سيأتي الهاتف ببطارية سعة 5100 مللي أمبير. تعتبر هذه السعة أكبر من بطارية الاصدار السابق التي كانت تبلغ 4,780 مللي أمبير في الساعة، ولكنها أصغر من السعة التي أشيع سابقًا أنها ستتراوح بين 5,600 و 5,700 مللي أمبير. ربما لم يكن من الممكن ببساطة اضافة بطارية بهذا الحجم في جهاز قابل للطي بحجم صغير.

كما يقال أن هاتف Mix Flip 2 سيتم إطلاقه في الربع الثاني من العام، أي بين شهري أبريل ويونيو. الشائعات السابقة تحدثت فقط عن وصوله في النصف الأول من العام،

من الشائعات سابقاً أيضاً أن Mix Flip 2 سيحصل على تصنيف IPX8 لمقاومة الماء، ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والعديد من خيارات التخصيص الموجهة للنساء، ومجموعة من خيارات الألوان الجذابة. ومن المرجح أن يكون أول هاتف صدفي قابل للطي يتم إطلاقه بمعالج Snapdragon 8 Elite.

وجاء سابقًا أيضًا أن الهاتف سيكون أنحف من هاتف Mix Flip الأصلي، وسيستبدل الكاميرا المقربة في هذا الطراز بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مع الحفاظ على إعداد الكاميرا المزدوجة.

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