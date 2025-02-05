شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف: شركات أوروبا الناشئة فى الذكاء الاصطناعى حصدت 8 مليارات دولار 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع phonearena، أنه وسط اتجاه الأنظار حاليًا إلى الولايات المتحدة والصين، حيث تتطلع OpenAI إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات ويجذب DeepSeek انتباه الجميع، وقد أوضح التقرير أن هناك ازدهار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا أيضًا.

وفي عام 2024 وحده، مثلت شركات الذكاء الاصطناعي حوالي 20% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المنطقة، وفي المجمل، يمثل هذا حوالي 8 مليارات دولار لتمويل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024.



ومن المرجح أن ينمو هذا المقياس بسرعة، لأن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال صغيرة نسبيًا، فضلا عن أن 70% من رأس المال الذي جمعته الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024 كان مخصصًا للجولة التأسيسية من السلسلة B



وأصبحت الدول الأوروبية التي تميل إلى جذب تمويل رأس المال الاستثماري بشكل عام هي أيضًا مراكز الاستثمار الرئيسية في الذكاء الاصطناعي، حيث تقود المملكة المتحدة المجموعة، وتحذو حذوها فرنسا وألمانيا، وتتجاوز بلدان الشمال وزنها الديموغرافي.



وإليكم التفاصيل من 2020 إلى 2024:

ومن المثير للاهتمام، أنه مع زيادة حجم شركات الذكاء الاصطناعي، فإنها تميل إلى جذب المستثمرين الدوليين، حيث تمثل شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية حوالي 50٪ من الأموال المستثمرة في شركات الذكاء الاصطناعي في الجولة الثالثة وما بعدها.

وفي فرنسا بشكل أكثر تحديدا، هناك "أكثر من 750 شركة ناشئة خلقت 35 ألف فرصة عمل وتعمل في جميع المجالات، حسبما قالت الوزيرة المفوضة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية كلارا شاباز في مؤتمر صحفي.

وذكرت أيضًا أن هناك 2000 عالم يركزون على أبحاث الذكاء الاصطناعي و600 طالب دكتوراه يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي، وربما لاحظت أن هناك عددًا لا بأس به من المهندسين والباحثين الفرنسيين الذين يعملون في شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أيضًا.

وعلى صعيد البنية التحتية، تعمل بعض الشركات على تحسين سير عمل البيانات وخطوط الأنابيب، مثل Linkup وKestra، أو تحسين أداء الاستدلال، مثل ZML، أو تطوير وكلاء يمكنهم التدقيق في مجموعات البيانات الكبيرة وتحسين الإنتاجية.



لكن في الواقع فأن معظم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في فرنسا تركز على تطبيقات لقطاعات محددة، وبناءً على هذا التقرير، هناك مجالان مهمان للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في فرنسا هما الصحة والمناخ.