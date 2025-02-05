شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة المالية الهندية تطلب من الموظفين تجنب أدوات الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت استشارة داخلية صادرة عن وزارة المالية الهندية أن وزارة المالية طلبت من موظفيها تجنب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك ChatGPT و DeepSeek للأغراض الرسمية، مشيرة إلى المخاطر التي تشكلها على سرية الوثائق والبيانات الحكومية.

وفرضت دول مثل أستراليا وإيطاليا قيودًا مماثلة على استخدام DeepSeek، مشيرة إلى مخاطر أمن البيانات، وظهرت تقارير الاستشارة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، قبل الزيارة المقررة إلى الهند من قبل رئيس OpenAI سام ألتمان يوم الأربعاء، عندما من المقرر أيضًا أن يلتقي بوزير تكنولوجيا المعلومات.

"لقد تم تحديد أن أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT و DeepSeek وما إلى ذلك) في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية تشكل مخاطر على سرية البيانات والوثائق (الحكومية)"، وفقًا لما جاء في الاستشارة الصادرة عن وزارة المالية الهندية بتاريخ 29 يناير.

ولم يستجب ممثلو وزارة المالية الهندية وشركة OpenAI وDeepSeek، الشركة الأم لـ ChatGPT، على الفور لطلبات التعليق، وقال ثلاثة مسؤولين بوزارة المالية إن المذكرة حقيقية وأن المذكرة صدرت داخليًا هذا الأسبوع، ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت توجيهات مماثلة قد صدرت لوزارات هندية أخرى.

تواجه OpenAI انتقادات شديدة في الهند بسبب معركة انتهاك حقوق النشر البارزة مع كبرى دور الإعلام في البلاد، وقالت في ملفات المحكمة إنها لا تمتلك خوادمها في البلاد ولا ينبغي للمحاكم الهندية أن تنظر في الأمر.