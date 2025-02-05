تكنولوجيا: أداء Snapdragon 8 Elite يظهر في اختبارات AnTuTu و Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Snapdragon 8 Elite أقوى معالج متنقل من كوالكوم، وهو أول معالج من الشركة يستخدم أنوية Oryon CPU في الهواتف الذكية. تم الإعلان عنه في أكتوبر 2024، ويعمل بالفعل على أجهزة رائدة مثل Galaxy S25 و OnePlus 13 و iQOO 13.

يقدم المعالج أداءً محسنًا بنسبة 40% مقارنةً بالجيل السابق، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة واستهلاك الطاقة.

نتائج اختبار الأداء

Antutu 10

حقق Snapdragon 8 Elite أداءً مذهلًا في اختبار Antutu 10، حيث تجاوز 2.7 مليون نقطة، متفوقًا على منافسيه مثل Apple A18 Pro و Dimensity 9400.

إجمالي النقاط: 2,725,577

أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU): 593,686

أداء معالج الرسوميات (GPU): 1,192,025

أداء الذاكرة: 498,554

أداء واجهة المستخدم (UX): 441,312

Geekbench 6

في اختبارات Geekbench 6، أظهر المعالج أداءً قويًا في المهام التي تعتمد على المعالج المركزي.

أداء النواة الواحدة: 3,125 نقطة

أداء الأنوية المتعددة: 9,932 نقطة

أداء الألعاب – 3DMark Wild Life

في اختبار 3DMark Wild Life، الذي يقيس استقرار أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) تحت الضغط، حقق المعالج:

أفضل نتيجة: 19,623

أدنى نتيجة: 11,809

الاستقرار: 60%

المواصفات التقنية

دقة التصنيع: 3 نانومتر (TSMC)

2 نوى بتردد 4.32 جيجاهرتز (Oryon)

6 نوى بتردد 3.53 جيجاهرتز (Oryon)

معالج الرسومات: Adreno 830 مع دعم Unreal Engine 5.3 وتتبع الأشعة المعجل عتاديًا

الذاكرة: LPDDR5X بسرعة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز

التخزين: UFS 4.0

دعم كاميرا حتى 320 ميجابكسل

تسجيل فيديو 8K/30fps و 4K/120fps

مودم Snapdragon X80 5G بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية

دعم Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0 و UWB

الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite

Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra

iQOO 13

OnePlus 13

Red Magic 10 Pro / 10 Pro+

Realme GT 7 Pro

Honor Magic 7 Pro

يبدو أن Snapdragon 8 Elite يقدم أداءً استثنائيًا، مع تحسينات قوية في الطاقة والرسوميات والاتصال، مما يجعله أحد أقوى المعالجات المتوفرة للهواتف الذكية في 2025.

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