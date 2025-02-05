تكنولوجيا: أداء Snapdragon 8 Elite يظهر في اختبارات AnTuTu و Geekbench

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Snapdragon 8 Elite أقوى معالج متنقل من كوالكوم، وهو أول معالج من الشركة يستخدم أنوية Oryon CPU في الهواتف الذكية. تم الإعلان عنه في أكتوبر 2024، ويعمل بالفعل على أجهزة رائدة مثل Galaxy S25 و OnePlus 13 و iQOO 13.
يقدم المعالج أداءً محسنًا بنسبة 40% مقارنةً بالجيل السابق، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة واستهلاك الطاقة.
نتائج اختبار الأداء
Antutu 10
حقق Snapdragon 8 Elite أداءً مذهلًا في اختبار Antutu 10، حيث تجاوز 2.7 مليون نقطة، متفوقًا على منافسيه مثل Apple A18 Pro و Dimensity 9400.
- إجمالي النقاط: 2,725,577
- أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU): 593,686
- أداء معالج الرسوميات (GPU): 1,192,025
- أداء الذاكرة: 498,554
- أداء واجهة المستخدم (UX): 441,312
Geekbench 6
في اختبارات Geekbench 6، أظهر المعالج أداءً قويًا في المهام التي تعتمد على المعالج المركزي.
- أداء النواة الواحدة: 3,125 نقطة
- أداء الأنوية المتعددة: 9,932 نقطة
أداء الألعاب – 3DMark Wild Life
في اختبار 3DMark Wild Life، الذي يقيس استقرار أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) تحت الضغط، حقق المعالج:
- أفضل نتيجة: 19,623
- أدنى نتيجة: 11,809
- الاستقرار: 60%
المواصفات التقنية
- دقة التصنيع: 3 نانومتر (TSMC)
- 2 نوى بتردد 4.32 جيجاهرتز (Oryon)
- 6 نوى بتردد 3.53 جيجاهرتز (Oryon)
- معالج الرسومات: Adreno 830 مع دعم Unreal Engine 5.3 وتتبع الأشعة المعجل عتاديًا
- الذاكرة: LPDDR5X بسرعة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز
- التخزين: UFS 4.0
- دعم كاميرا حتى 320 ميجابكسل
- تسجيل فيديو 8K/30fps و 4K/120fps
- مودم Snapdragon X80 5G بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية
- دعم Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0 و UWB
الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite
- Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra
- iQOO 13
- OnePlus 13
- Red Magic 10 Pro / 10 Pro+
- Realme GT 7 Pro
- Honor Magic 7 Pro
يبدو أن Snapdragon 8 Elite يقدم أداءً استثنائيًا، مع تحسينات قوية في الطاقة والرسوميات والاتصال، مما يجعله أحد أقوى المعالجات المتوفرة للهواتف الذكية في 2025.
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