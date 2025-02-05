تكنولوجيا: Realme GT 7 Pro يظهر بإصدار “Racing Edition” المحدث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Realme تستعد لإطلاق نسخة جديدة من GT 7 Pro تحمل اسم Racing Edition، حيث يتميز الهاتف بنفس التصميم والمواصفات الأساسية، لكنه يأتي ببعض التعديلات الاستراتيجية.

في 4 فبراير 2025، أشار Xu Qi Chase، نائب رئيس Realme، إلى أن الشركة تعمل على هاتف ذكي جديد يواصل إرث سلسلة GT من حيث التصميم، جودة التصنيع، والأداء مع التركيز بشكل خاص على الأداء الفائق.

يبدو أن الإصدار الجديد يستهدف المستخدمين الذين يولون اهتمامًا أكبر للأداء مقارنة بالميزات الفائقة الأخرى، مثل عدسة بيريسكوب للتقريب التي ظهرت في GT 7 Pro. فقد أظهرت التسريبات أن الهاتف الجديد قد يستبدل هذا العنصر بتصميم حلقات مجزأة للكاميرات، مما يشير إلى نهج مختلف في التركيز على تجربة المستخدم.

وأكد المسؤول التنفيذي أن الهاتف الجديد سيجسد روح الأداء والسباق، مما يلمح إلى أنه سيكون خيارًا مثاليًا لعشاق الأداء القوي.

كما تشير التسريبات إلى أن GT 7 Racing Edition سيدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، مما يضعه في فئة الهواتف الرائدة من حيث سرعة الشحن.

يبدو أن Realme تعيد إحياء روح سلسلة GT Neo، ولو بشكل غير مباشر، من خلال هذا الإصدار الجديد. مع التركيز على الأداء العالي والشحن السريع، قد يكون GT 7 Racing Edition موجّهًا لفئة المستخدمين الذين يبحثون عن أفضل أداء ممكن بسعر منافس.

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