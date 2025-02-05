شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. الهيئة التنظيمية الإيطالية تحظر تطبيق الذكاء الاصطناعى الصينى DeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، Garante، اليوم الخميس، حظر تطبيق DeepSeek ، في البلاد بعد فشل شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة في معالجة مخاوف الهيئة التنظيمية بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بها.

وكانت هيئة الرقابة قد استجوبت شركة DeepSeek هذا الأسبوع بشأن استخدامها للبيانات الشخصية، ولا سيما الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية التي يتم جمعها، ومن أي مصادر، ولأي أغراض، وعلى أي أساس قانوني وما إذا كان يتم تخزينها في الصين.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان إن أمر Garante – الذي يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين الإيطاليين – جاء بعد أن قدمت الشركات الصينية التي توفر خدمة DeepSeek chatbot معلومات "اعتبرت غير كافية على الإطلاق"، ولم يكن لدى DeepSeek تعليق فوري.

وقالت الشركة الصينية الناشئة إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حديثًا تتساوى أو أفضل من النماذج الرائدة في الصناعة في الولايات المتحدة بجزء بسيط من التكلفة، مما يهدد بإزعاج النظام العالمي التكنولوجي.

وقد تفوق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به على منافسه ChatGPT ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تقييمًا والمتوفر على متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، وأضافت جارانت أن أمرها كان له "أثر فوري" وأنها فتحت أيضًا تحقيقًا.

ويشكك منظمو البيانات في أيرلندا وفرنسا أيضًا في DeepSeek بشأن سياسة خصوصية برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

وفي ردها على استفسارات Garante، قالت DeepSeek إنها أزالت مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها من متاجر التطبيقات الإيطالية بعد التشكيك في سياسة الخصوصية الخاصة بها، حسبما قال Agostino Ghiglia، أحد الأعضاء الأربعة في مجلس إدارة هيئة البيانات الإيطالية.

وقال "Gghiglia"، إن DeepSeek أضافت أنها لا ينبغي أن تخضع للتنظيم المحلي أو لسلطة Garante، وليس عليها أي التزام بتزويد الجهة التنظيمية بأي معلومات.

وقد قال بعض المستخدمين الإيطاليين الذين سبق لهم تنزيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة، إن برنامج الدردشة الآلي لا يزال يقدم الإجابات،و لا يزال إصدار الويب من الخدمة قيد التشغيل.



تعد شركة Garante الإيطالية من بين أكثر الهيئات استباقية من بين 31 هيئة لحماية البيانات في أوروبا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقبل عامين، حظرت لفترة وجيزة استخدام ChatGPT المدعوم من Microsoft بسبب الانتهاكات المشتبه بها لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.