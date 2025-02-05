شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Invites.. كل ما تحتاج معرفته عن أداة أبل الجديدة لتنظيم الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل رسميًا تطبيقًا جديدًا لأجهزة آيفون يعرف بـ Apple Invites والذى كان متوقعًا منذ بداية العام على الأقل يسمح للمستخدمين بإنشاء دعوات مخصصة لجمع الأصدقاء والعائلة في أي مناسبة، ويتوفر تطبيق Apple Invites الآن في App Store، وهو يتيح للمستخدمين إنشاء الدعوات ومشاركتها وإدارة الردود على الدعوات والمساهمة في الألبومات المشتركة والتفاعل مع قوائم تشغيل Apple Music من بين ميزات أخرى.

كما يتوفر تطبيق Apple Invites على الويب لأولئك الذين لا يمتلكون iPhone أو أي جهاز Apple، ومع ذلك، يجب أن تكون مشتركًا في iCloud+ لإنشاء الدعوات، ويمكن لأي شخص الرد على الدعوات، بغض النظر عما إذا كان لديه حساب أو جهاز Apple.

كما يوضح برنت تشيو واتسون، المدير الأول لتسويق المنتجات العالمية للتطبيقات وiCloud في شركة ابل، قائلا باستخدام Apple Invites تنبض الأحداث بالحياة منذ لحظة إنشاء الدعوة، ويمكن للمستخدمين مشاركة ذكريات لا تُنسى حتى بعد اجتماعهم معًا".

وعلاوة على ذلك، "يجمع Apple Invites بين الإمكانات التي يعرفها مستخدمونا بالفعل ويحبونها عبر iPhone وiCloud وApple Music، مما يجعل التخطيط للأحداث الخاصة أمرًا سهلاً".

للبدء فى استخدام Apple Invites، يجب عليك اختيار صورة من مكتبة الصور الخاصة بك أو تحديد صورة من معرض خلفيات التطبيق، ويضم هذا المعرض مجموعة مختارة من الصور المصممة لمناسبات وأحداث مختلفة، ويمكن ربط الدعوة بتطبيقات Apple Maps وWeather لمنح الضيوف الاتجاهات وتوقعات الطقس في الوقت الفعلي، وللتعاون يمكن للضيوف مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من خلال ألبوم مشترك مخصص مرتبط بكل دعوة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي Apple Music إضافة قوائم تشغيل تعاونية، مما يسمح لهم بإنشاء مقطوعة موسيقية مخصصة للحدث يمكن للضيوف الوصول إليها مباشرة داخل Apple Invites.

وكان هناك تساؤلات عما إذا كانت ميزة Apple Invites ستتضمن تكامل Apple Intelligence، واليوم تم الكشف عن كونها تتضمن ذلك ، ويمكن لأولئك الذين لديهم أجهزة تدعم هذه الميزة استخدام Image Playground ، على سبيل المثال، لإنشاء صور للدعوة، كما يمكنهم استخدام أدوات الكتابة الجديدة من Apple للمساعدة في صياغة نص الدعوة.

وتتضمن أجهزة iPhone التي تدعم Apple Intelligence هاتف iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، وسلسلة iPhone 16 بأكملها، كما تتطلب خدمة Apple Invites اشتراكًا في iCloud+ للبدء ، وتم إطلاق iCloud+ في عام 2021، وهي خدمة تخزين سحابية متميزة من Apple تعمل على تحسين عرض iCloud المجانى، وتوفر للمستخدمين سعة تخزين متزايدة لصورهم ومقاطع الفيديو والملفات والنسخ الاحتياطية والعديد من ميزات الخصوصية الإضافية.

كما تتضمن هذه الميزات iCloud Private Relay، الذي يساعد في حماية أنشطتك عبر الإنترنت في Safari وHide My Email، الذي ينشئ عناوين بريد إلكتروني فريدة وعشوائية للحفاظ على خصوصية بريدك الإلكتروني، ويدعم iCloud+ أيضًا HomeKit Secure Video، مما يسمح لك بتخزين وعرض لقطات من كاميرات المراقبة ، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مستويات تخزين مختلفة لتلبية احتياجاتهم، ويمكن مشاركة الخدمة مع ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة.