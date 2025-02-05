شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لـChatGPT على واتساب يمكنه الآن تحليل الصور والاستماع للرسائل الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لـ ChatGPT على تطبيق واتساب، حيث أصبح المساعد الذكي قادرًا الآن على تحليل الصور والاستماع إلى الرسائل الصوتية والرد عليها، وكانت الشركة قد أطلقت الرقم الرسمي للمساعد الذكي على واتساب في ديسمبر 2024، لكنه كان يقتصر آنذاك على استقبال الرسائل النصية فقط، ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن إرسال صور أو مقاطع صوتية والحصول على ردود مباشرة من الذكاء الاصطناعي.

كيف تستخدم ChatGPT على واتساب؟

لاستخدام ChatGPT على واتساب والتفاعل معه عبر النصوص والصور والرسائل الصوتية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1.حفظ الرقم الرسمي لـ ChatGPT: +1-800-242-8478 في جهات الاتصال.

2.إعادة تشغيل تطبيق واتساب بعد حفظ الرقم.

3.البحث عن ChatGPT في قائمة جهات الاتصال على واتساب وفتح المحادثة.

4.إرسال نصوص أو صور أو رسائل صوتية للحصول على ردود من المساعد الذكي.

دقة عالية ولكن مع بعض المشكلات التقنية

وفقًا لتقرير من Android Authority، يتمتع ChatGPT بدقة عالية في تحليل الصور وفهم محتواها، حيث يمكنه التعرف على التفاصيل وتقديم معلومات إضافية عند الطلب. كما يمكنه الاستماع إلى الرسائل الصوتية بلغات مختلفة، مثل الهندية والإنجليزية، والرد بدقة بناءً على محتوى التسجيلات الصوتية.

مع ذلك، يواجه المساعد بعض المشكلات التقنية في تمييز المحادثات الجديدة عن القديمة. حيث لاحظ المستخدمون أنه عند بدء محادثة جديدة، قد يقوم المساعد أحيانًا بإضافة معلومات من محادثة سابقة إلى الردود الجديدة.

خطط OpenAI المستقبلية لتطوير ChatGPT على واتساب

إلى جانب دعم الصور والرسائل الصوتية، تخطط OpenAI لإضافة ميزة تسجيل الدخول بحساب ChatGPT عبر واتساب، إذا تم تنفيذ هذه الميزة، فستسمح للمستخدمين بمزامنة محادثاتهم وبياناتهم بين تطبيق ChatGPT وواتساب، مما يسهل الاحتفاظ بسجل المحادثات واستكمالها من أي جهاز.

ميزة "البحث العميق" الجديدة في ChatGPT

في سياق آخر، أضافت OpenAI مؤخرًا وضع “البحث العميق” (Deep Research) إلى ChatGPT، وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء أبحاث متعددة المراحل على الويب لإنجاز مهام معقدة، ويمكن للمستخدمين إرفاق صور، ملفات، أو جداول بيانات لتوفير مزيد من المعلومات حول استفساراتهم.

ويعتبر "البحث العميق" ثاني وكيل ذكاء اصطناعي تطلقه OpenAI، بعد "Operator AI" الذي يمكنه التفاعل مع صفحات الويب بشكل مباشر من خلال التصفح، النقر، والتمرير دون تدخل بشري.