تكنولوجيا: نظارات السمع من Nuance Audio تحصل على موافقة FDA لعلاج فقدان السمع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nuance Audio، الشركة التابعة لـ EssilorLuxottica، عن نظاراتها الذكية الجديدة المصممة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع المعتدل إلى المتوسط، ولكنهم يفضلون عدم ارتداء سماعات الأذن التقليدية.

بعد حصولها سابقًا على شهادة CE في أوروبا، نجحت النظارات الآن في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مما يمهد الطريق لطرحها في عدة أسواق عالمية.

تعتمد نظارات السمع على تقنية تشكيل الشعاع، والتي تتيح للمستخدمين التركيز على الأصوات المهمة من حولهم مع تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها.

كما يمكن تخصيص تجربة الاستماع من خلال تطبيق Nuance Audio، مما يسمح للمستخدم بضبط الإعدادات وفقًا لاحتياجاته الشخصية.

تُصنف النظارات على أنها قادرة على معالجة الصوت بزمن انتقال منخفض جدًا، مما يحسن من تجربة الاستماع بشكل طبيعي وسلس. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن التفاصيل التقنية الكاملة لهذه الميزة.

يمكن تزويد النظارات بعدسات طبية مخصصة، لكنها تأتي بشكل افتراضي بعدسات Transitions التي تتكيف مع الإضاءة تلقائيًا. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يحتاجون إلى تصحيح الرؤية بالإضافة إلى دعم السمع.

تخطط Nuance Audio لإطلاق نظارات السمع في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، خلال منتصف عام 2025، حيث سيتم تصنيفها كجهاز طبي.

مع هذا الإطلاق، ستوفر الشركة حلًا مبتكرًا يجمع بين التكنولوجيا القابلة للارتداء والدعم السمعي المتقدم لمن يحتاجونه.

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