تكنولوجيا: هاتف Nubia V70 Max قادم في 15 فبراير مع بطارية 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nubia لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الاقتصادية، Nubia V70 Max، في الفلبين يوم 15 فبراير. وأكدت الشركة هذا الإعلان رسميًا عبر حسابها على انستغرام، حيث كشفت عن بعض اللمحات الأولى للهاتف.

كما ظهر الجهاز في قوائم بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Shopee وLazada، مما أتاح نظرة مبكرة على أبرز مواصفاته قبل الإطلاق الرسمي.

يأتي Nubia V70 Max بشاشة LCD ضخمة بحجم 6.9 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة. من ناحية الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Unisoc T606، وهو موجه للفئة الاقتصادية.

ويقترن هذا المعالج بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، لكنه لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعلها مناسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. أما البرمجيات، فيعمل الهاتف بنظام MyOS 15 المستند إلى اندرويد 15 مباشرة من الصندوق.

لضمان عمر بطارية طويل، يحتوي Nubia V70 Max على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 22.5 واط. تشمل الميزات الإضافية مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومنفذ سماعات 3.5 مم، ودعم NFC.

سيُطلق الهاتف في الفلبين أولًا، وسيتوفر بألوان الرمادي والوردي والأخضر. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن السعر الرسمي من قبل تجار التجزئة. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل Nubia V70 Max إلى أسواق أخرى بعد إطلاقه في الفلبين.

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