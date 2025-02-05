تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل جديدة عن Samsung Galaxy Z Fold7 و Flip7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف سامسونج عن Galaxy Z Fold7 و Z Flip7 هذا الصيف، لكن التسريبات بدأت في الظهور مبكرًا، حيث شارك أحد المسربين على منصة X معلومات جديدة حول الأجهزة وما يمكن أن تقدمه من تحسينات.

وفقًا للتسريب، ستحصل الهواتف القابلة للطي القادمة على غرف بخار أكبر مقارنةً بالإصدارات السابقة، مما يعزز تبديد الحرارة بشكل أفضل. كما ستأتي بمفصلات محسّنة، أكثر سلاسة ومتانة من قبل. أما تجعد الشاشة في Fold7، فسيكون أصغر بكثير، لكنه لن يختفي تمامًا – بل سيكون بالكاد ملحوظًا.

ستعمل الأجهزة بواجهة One UI 7.1، لكن لم يُحدد بعد ما إذا كانت ستعتمد على اندرويد 15 أو اندرويد 16، خاصةً مع اقتراب إصدار الأخير بشكل أبكر من المعتاد هذا العام، مما قد يجعله متاحًا قبل إطلاق الهاتفين.

بالنسبة للشاشة، سيحافظ Z Flip7 على سطوع الذروة عند 2600 نيت، تمامًا مثل الجيل السابق. في المقابل، حصلت مكبرات الصوت في Fold7 على تحديثات يُفترض أنها ستجعل الصوت أفضل، لكن لم يتم التأكيد بعد ما إذا كان Flip7 سيحصل على تحسينات مماثلة في الصوتيات.

أما من ناحية الأسعار، فتشير الشائعات إلى أن كلا الهاتفين سيأتيان بنفس تسعير الطرازات السابقة. من المتوقع أن يعتمد Z Flip7 على معالج Exynos 2500 من سامسونج، بينما سيعمل Z Fold7 عالميًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite.

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