تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف المواصفات “المؤكدة” لكاميرا هاتف Xiaomi 15 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لجعل هاتف 15 Ultra محور التركيز الرئيسي لعشاق التصوير حيث تشير أحدث التسريبات إلى مواصفات قوية للغاية للكاميرا.

ووفقًا لما كشفه أحد المسربين على منصة X فإن إعداد الكاميرات الذي تم الحديث عنه سابقًا قد أصبح أقرب إلى التأكيد مما يعزز احتمالية إطلاق الهاتف بهذه المواصفات بالفعل.

سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony Lytia LYT-900 بحجم 1 بوصة ما يوفر أداءً محسنًا في الإضاءة المنخفضة.

إلى جانب ذلك، ستستخدم الكاميرا الثانية مستشعر Samsung ISOCELL JN5 بدقة 50 ميجابكسل في حين أن كاميرا التيليفوتو ستدعم تقريبًا بصريًا حتى 3x بنفس الدقة.

أما أبرز التحديثات فتتمثل في كاميرا الزووم البيريسكوبية التي ستأتي بمستشعر Samsung ISOCELL HP9 بدقة 200 ميجابكسل وهو المستشعر ذاته الذي تردد ظهوره في هواتف Vivo X100 Ultra وX200 Pro القادمة.

ومن حيث العتاد يمكن اعتبار Xiaomi 15 Ultra من بين أقوى الهواتف على الإطلاق في مجال التصوير حيث تقدم شاومي أقصى ما يمكن من حيث الإمكانيات البصرية.

ومع ذلك، فإن العتاد وحده ليس كل شيء فالجودة تعتمد أيضًا على معالجة الصور والبرمجيات وهو ما سنكتشفه عند تجربة الهاتف فعليًا

إلى جانب الكاميرات المتطورة. يُشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite مع بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

كما سيأتي بذاكرة عشوائية RAM تصل إلى 16 جيجابايت إلى جانب تخزين داخلي بسعة 512 جيجابايت، وبالطبع سيعمل الهاتف بنظام اندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2.0 من شاومي،

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في الصين يوم 26 فبراير على أن يتم تقديمه عالميًا بعد أيام قليلة خلال مؤتمر MWC في برشلونة.

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