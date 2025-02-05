تكنولوجيا: الإصدار الخاص Asus ROG Phone 9 FE يصل رسميًا مع معالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت عائلة Asus ROG Phone 9 توسعًا جديدًا اليوم مع الإطلاق الرسمي لهاتف ROG Phone 9 FE. وجاء الإعلان بهدوء في تايلاند، حيث أصبح الهاتف متاحًا للشراء بسعر 29,990 بات تايلاندي، ما يعادل تقريبًا 890 دولارًا أو 857 يورو وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

يتوفر الهاتف بلون واحد فقط، وهو الأسود. ويأتي بأبعاد 163.8 × 76.8 × 8.9 مم، مع وزن يبلغ 225 جرامًا، مما يجعله أخف من ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro رغم تشابه الأبعاد.

ويعتمد ROG Phone 9 FE على معالج Snapdragon 8 Gen 3، مدعومًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، إلى جانب 256 جيجابايت من تخزين UFS 4.0.

ومن حيث الشاشة، يضم الهاتف لوحة LTPO بدقة 1080 × 2400 بكسل، مع سطوع يصل إلى 2500 نتس في الذروة. ويدعم معدل تحديث 185 هرتز داخل Game Genie، و165 هرتز في إعدادات النظام، و120 هرتز في الاستخدام العادي. كما يتمتع الهاتف بحماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

بالنسبة لنظام التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر IMX890 بحجم 1/1.56 بوصة، مع نظام تثبيت من نوع Gimbal.

كما يضم عدسة ثانوية بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، كما يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 مم.

يعمل ROG Phone 9 FE بنظام اندرويد 15 مع واجهة ROG UI. وبعد إطلاقه رسميًا في تايلاند، من المتوقع أن يصل الهاتف إلى المزيد من الأسواق قريبًا.

وكما يوحي اسمه، يُعد ROG Phone 9 FE إصدارًا أقل تكلفة مقارنة بـ ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro، لكنه لا يزال جزءًا من نفس السلسلة.

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