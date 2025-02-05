شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم دولة وجهة رسمية حظرت تطبيق DeepSeek حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثير شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي حفيظة الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بعدما تم حظر نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الدردشة الآلية الخاصة بـ DeepSeek من قبل عدد متزايد من البلدان والهيئات الحكومية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن ممارسات DeepSeek الأخلاقية والخصوصية والأمنية.

وقد حظرت الشركات تطبيق DeepSeek أيضًا بالمئات، حيث يزعم البعض أن مصدر القلق الأكبر هو احتمال تسرب البيانات إلى الحكومة الصينية.

ووفقا لسياسة خصوصية DeepSeek، تقوم الشركة بتخزين جميع بيانات المستخدم في الصين، حيث تلزم القوانين المحلية المنظمات بمشاركة البيانات مع مسؤولي الاستخبارات عند الطلب.

وفيما يلي نستعرض ابرز الدول والجهات الهامة التي حظرت تطبيق DeepSeek: إيطاليا

أصبحت إيطاليا واحدة من أوائل الدول التي حظرت DeepSeek بعد التحقيق الذي أجرته هيئة مراقبة الخصوصية في البلاد في تعامل DeepSeek مع البيانات الشخصية.

في أواخر يناير، أطلقت هيئة حماية البيانات الإيطالية (DPA) تحقيقًا في ممارسات جمع البيانات الخاصة بـ DeepSeek والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم كيفية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ومعالجتها في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنحت DPA DeepSeek 20 يومًا للرد على الأسئلة حول كيفية ومكان تخزين الشركة لبيانات المستخدم والغرض الذي تستخدم فيه هذه البيانات.



ادعى DeepSeek أن تطبيقاته لا تخضع لسلطة قانون الاتحاد الأوروبي، ولم توافق هيئة حماية البيانات (DPA) الإيطالية على ذلك واتخذت خطوات لإزالة تطبيقات DeepSeek من متاجر تطبيقات Apple وGoogle في إيطاليا.

تايوان

قالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية إن DeepSeek "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر" ومنعت الوكالات الحكومية من استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

وأشارت إلى أن العاملين في القطاع العام ومرافق البنية التحتية الحيوية يتعرضون لخطر "النقل عبر الحدود وتسرب المعلومات" باستخدام تقنية DeepSeek.

و ينطبق الحظر الذي فرضته الحكومة التايوانية على موظفي الوكالات الحكومية وكذلك المدارس العامة والشركات المملوكة للدولة، وجاء في بيان وزارة الشؤون الرقمية أن "خدمة DeepSeek AI هي منتج صيني وإن عملها ينطوي على العديد من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات.

الكونجرس الأمريكي

وبحسب ما ورد تم تحذير مكاتب الكونجرس الأمريكي من استخدام تقنية DeepSeek، وأفاد موقع Axios أن كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب (CAO)، الذي يقدم خدمات الدعم وحلول الأعمال لمجلس النواب، أرسل إشعارًا إلى مكاتب الكونجرس يشير إلى أن تقنية DeepSeek "قيد المراجعة".

وجاء في الإشعار: "إن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تستغل بالفعل DeepSeek لتقديم برامج ضارة وإصابة الأجهزة"، وللتخفيف من هذه المخاطر، اتخذ مجلس النواب تدابير أمنية لتقييد وظائف DeepSeek على جميع الأجهزة الصادرة عن المجلس.

وفقًا لموقع Axios، منع CAO الموظفين من تثبيت تطبيقات DeepSeek على أي هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية رسمية.

تكساس

أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، أمرًا بحظر استخدام برامج DeepSeek وغيرها من الشركات الصينية في الأجهزة التي أصدرتها الحكومة في الولاية.

وقال أبوت في بيان إن تكساس “لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني باختراق البنية التحتية الحيوية لولايتنا من خلال الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية.

البحرية الامريكية

أصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأعضائها بعدم استخدام تطبيقات أو تكنولوجيا DeepSeek، وفي أواخر يناير، أرسلت البحرية بريدًا إلكترونيًا يحظر على أعضاء الخدمة استخدام منتجات DeepSeek "بأي صفة" بسبب "المخاوف الأمنية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بأصل التقنية واستخدامها".

وقال متحدث باسم البحرية، إن البريد الإلكتروني كان في إشارة إلى سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدية لكبير مسؤولي المعلومات بالبحرية، واستنادًا إلى نصيحة من مدير القوى العاملة السيبرانية بالبحرية.

البنتاجون

ذكرت بلومبرج أن البنتاجون منع الوصول إلى تقنيات DeepSeek، ولكن ليس قبل أن يتمكن بعض الموظفين من الوصول إليها، وتحركت وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية، المسؤولة عن شبكات تكنولوجيا المعلومات في البنتاجون، لحظر موقع DeepSeek في يناير وفقا لبلومبرج.

ويقال إن القرار جاء بعد أن أثار مسؤولو الدفاع مخاوف من أن موظفي البنتاجون كانوا يستخدمون تطبيقات DeepSeek دون تصريح.

وتشير بلومبرج إلى أنه على الرغم من استمرار الحظر، يمكن لموظفي وزارة الدفاع استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek من خلال Ask Sage، وهي منصة معتمدة لا تتصل مباشرة بالخوادم الصينية.

ناسا

منعت ناسا أيضًا الموظفين من استخدام تقنية DeepSeek، التي حصلت على مذكرة من كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بالوكالة لإبلاغ الموظفين بأن خوادم DeepSeek تعمل خارج الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء في المذكرة، "إن DeepSeek ومنتجاتها وخدماتها غير مصرح باستخدامها مع بيانات ومعلومات ناسا أو على الأجهزة والشبكات الصادرة عن الحكومة".

منعت وكالة ناسا استخدام تطبيقات DeepSeek على "الأجهزة والشبكات التي تديرها الوكالة"، وفقًا لتقارير رسمية .

