شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تحاول تسجيل الدخول؟ Google تطلب خطوة تحقق إضافية قبل فتح الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Google طبقة أخرى من التحقق كجزء من المصادقة الثنائية العوامل (2FA) والتي تظهر الآن عند تسجيل الدخول إلى حساب Google على جهاز غير معروف، وفقًا لتقرير، حيث يُقال إن هذا التغيير يصل مع أحدث إصدار من خدمات Google Play وبالتالي، يقتصر حاليًا على هواتف Android، ويُقال إنه يضيف طبقة تحقق أخرى بعد مطالبة "هل تحاول تسجيل الدخول"، مما يتطلب من المستخدمين التحقق من هويتهم عبر مصادقة بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي أو بيانات اعتماد أخرى.

متطلب إضافي للمصادقة الثنائية العوامل لحساب Google

تم رصد هذا التغيير بواسطة 9to5Google، وتم تنفيذه مع أحدث إصدار من خدمات Google Play 25.02.34 على Android، وحاليًا، يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب Google على جهاز Android من المستخدمين إدخال بيانات اعتمادهم، وبعد ذلك، مطالبة "هل تحاول تسجيل الدخول"، ويمكنهم النقر فوق خيار "نعم، أنا" وإدخال الرقم المعروض على شاشتهم لتسجيل الدخول بأمان.

مع إضافة الطبقة، سيُطلب منهم مرة أخرى التحقق من هويتهم باستخدام إما القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، أو رقم التعريف الشخصي وفتح النمط/، بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام مفاتيح المرور أو مفاتيح الأمان أو تطبيقات المصادقة لنفس الغرض، ويُقال إن المستخدم سيستمر في رؤية معلومات الجهاز والقريب والوقت في الخلفية، ويستغرق بضع ثوانٍ إضافية قبل توفير الوصول إلى حساب Google مقارنة بما كان عليه من قبل.

ويُفترض أن هذه الخطوة تضيف طبقة أخرى من الأمان عند تسجيل الدخول إلى حساب Google حيث سيتمكن فقط أولئك الذين يتم تخزين بيانات اعتمادهم الحيوية أو رقم التعريف الشخصي على الجهاز من تسجيل الدخول.

ولم يتمكن موظفو Gadgets 360 من تأكيد توفره على أجهزة متعددة، حتى مع تحديث خدمات Google Play إلى أحدث إصدار، لكن من المحتمل أن يستغرق مقياس الأمان المعزز الجديد من Google بضعة أيام حتى يظهر على جميع الأجهزة، ويفترض التقرير أن هذه الميزة قد تظهر أيضًا على أجهزة iOS، حيث يكون تطبيق Gmail مسؤولًا عن طبقة الأمان المضافة على أجهزة Apple، بدلاً من خدمات Google Play.