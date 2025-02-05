شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعزز تجميع هواتف آيفون بإزالة الرسوم الجمركية على بعض المكونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة لتعزيز صناعة الهواتف الذكية في الهند، ألغت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على بعض المكونات الأساسية المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة، بما في ذلك اللوحات الإلكترونية المطبوعة (PCBs)، وأجزاء من وحدات الكاميرا، وكابلات USB.

تأثير القرار على شركات التكنولوجيا الكبرى

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تستفيد منه شركات كبرى مثل آبل وشاومي، حيث سيساعد في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للتصنيع في الهند مقارنة بالصين.

الهند تسابق الزمن لتصبح مركزًا صناعيًا عالميًا

لطالما سعت آبل إلى تقليل اعتمادها على الصين في تصنيع أجهزة آيفون، ورغم أن إنتاجها في الهند قد ازداد بشكل مطرد، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الأرقام التي تحققها في الصين، ومع ذلك، فإن إزالة الرسوم الجمركية قد تساعد في تقليص هذا الفارق.

بحلول عام 2024، تضاعف إنتاج الإلكترونيات في الهند خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى 115 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث تصنيع الهواتف الذكية بعد الصين.

الهند تستفيد من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

تسعى الهند أيضًا إلى الاستفادة من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، ووفقًا لتقرير رويترز، فإن الهيكل الجمركي المعقد للهند كان يُعتبر في السابق عائقًا أمام الإنتاج المحلي الفعّال وأحد أسباب النزاعات التجارية.

لكن هذا القرار قد يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط التعريفات الجمركية، مما يمهد الطريق أمام شركات التكنولوجيا لنقل المزيد من إنتاجها من الصين إلى الهند في المستقبل القريب.