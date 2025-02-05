شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينافس واتساب iMessage؟ تحديث جديد يدعم تنظيم الأحداث بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على توسيع ميزة جدولة الأحداث لتشمل المحادثات الخاصة، بعد أن كانت متاحة سابقًا في الدردشات الجماعية فقط، ووفقًا لموقع WABetaInfo، فقد تم تفعيل هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي (25.2.10.73) من التطبيق على iOS، مما يتيح للمستخدمين إنشاء أحداث، وتحديد تذكيرات، وإضافة مواقع أو روابط لمكالمات الصوت والفيديو، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات التقويم الأخرى.

منافسة محتملة مع "آبل"

يأتي هذا التطوير من واتساب في وقت تعمل فيه شركة آبل على تطوير تطبيق جديد لإدارة الأحداث، يحمل الاسم الرمزي Invites، والذي من المتوقع أن يساعد المستخدمين في تنظيم الاجتماعات والتجمعات بسهولة، ووفقًا لتقرير 9to5Mac، فقد ظهرت إشارات إلى التطبيق في الإصدار التجريبي iOS 18.2، قبل أن يتم حذفها مؤقتًا، لكنها عادت للظهور مجددًا في الإصدار iOS 18.3 beta 2، مما يشير إلى استمرار العمل عليه.

من المحتمل أن يعتمد التطبيق الجديد على تقنية GroupKit، والتي تتيح إدارة قوائم المدعوين وتتبع تأكيدات الحضور، ومع ذلك، لا تزال تفاصيل التطبيق غير مؤكدة، ولا يوجد تأكيد رسمي حول ما إذا كان سيتم إطلاقه كخدمة منفصلة أو مدمجًا مع iMessage.

تحديثات أخرى قيد التطوير

بالإضافة إلى ميزة جدولة الأحداث، يجري واتساب اختبار تحديث آخر يسمح بفتح وسائط “العرض لمرة واحدة” على الأجهزة المرتبطة، وهي ميزة كانت مقصورة على الجهاز الأساسي فقط، هذه الخطوة ستوفر مرونة أكبر للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب عبر عدة أجهزة.

حتى الآن، لم تعلن واتساب أو آبل عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزات للعامة، ولكن يمكن للمستخدمين تجربة الميزات الجديدة من خلال الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي عبر TestFlight، بينما لا تزال خطط آبل لتطبيق Invites غير واضحة.