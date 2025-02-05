شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول قمر صناعى هندى فى 2025 يعانى من مشكلة بالدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهند أول مهمة لها في عام 2025، حيث انطلقت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض (GSLV) التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) من مركز ساتيش داوان الفضائى، وكان هذا الإطلاق رقم 100 من ميناء الفضاء الشهير، الذى يقع على جزيرة سريهاريكوتا الحاجزة، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادةً ما يتضمن الوصول إلى مدار ثابت جغرافيًا أولاً الإطلاق في مدار أرضي منخفض، قبل أن تنطلق المرحلة العلوية من الصاروخ لإرسال المركبة الفضائية إلى مدار نقل بيضاوي، ومع ذلك، كانت هذه هي النقطة التي وجد عندها أن NVS-02 يعاني من مشكلة، ولم يتمكن من تشغيل محركاته، وبالتالي يظل في مدار النقل.

تبحث منظمة أبحاث الفضاء الهندية الآن في حلول واستخدامات بديلة للقمر الصناعي، بما في ذلك استخدام محركات الدفع الأصغر حجمًا للتحكم في الموقف في المركبة الفضائية لرفعه ومنعه من الخروج من المدار بسبب السحب الجوي.

تقول منظمة أبحاث الفضاء الهندية: "إن أنظمة الأقمار الصناعية سليمة والقمر الصناعي موجود حاليًا في مدار بيضاوي الشكل.. يجري العمل على استراتيجيات مهمة بديلة لاستخدام القمر الصناعي للملاحة في مدار بيضاوي الشكل".

NVS-02 هي المركبة الفضائية الثانية من بين خمس مركبات فضائية مخطط لها من الجيل التالي في برنامج الملاحة مع كوكبة الأقمار الصناعية الهندية التي تسمى NavIC، وتم تصميمها لتزويد الهند والمناطق المحيطة بها بخدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، على غرار تلك التي يوفرها نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي وغيره من الأنظمة.