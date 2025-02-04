شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يلمّح مجددًا إلى تطوير جهاز ذكاء اصطناعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مجددًا إلى خططه لتطوير جهاز ذكاء اصطناعي متقدم بالتعاون مع جوني آيف، المصمم الشهير الذي كان وراء بعض من أبرز منتجات أبل، بما في ذلك iMac 1998، وiPhone، ومقر Apple Park.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارته إلى اليابان للقاء رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، حيث قال ألتمان: “نأمل في تطوير الجهاز بالشراكة مع جوني آيف”، وفقًا لتقرير نشرته Nikkei Asia.

خلفية المشروع: تعاون محتمل يجمع ألمع العقول

في ديسمبر 2023، انتشرت تقارير تفيد بأن جوني آيف وشركته LoveFrom يعملان على جهاز ذكاء اصطناعي جديد بدعم من OpenAI وسام ألتمان. بعد هذه الأخبار، بدأت تظهر تقارير أخرى تفيد بأن عددًا من كبار المصممين في أبل، ومن بينهم تانغ تان، الذي كان يرأس فريق تصميم iPhone وApple Watch، قد غادروا الشركة متجهين إلى LoveFrom.

هذا الأمر أدى إلى انتشار تكهنات واسعة حول أن آيف، وألتمان، وتان يعملون معًا على مشروع مشترك، مما يجعل الفكرة منطقية للغاية. فآيف يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم الأجهزة الثورية، بينما تان لديه خبرة في تصميم تجربة المستخدم، وألتمان، بصفته رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، سيضيف القدرات الذكية إلى هذا الجهاز.

ما هو الجهاز المنتظر؟ هاتف ذكي أم جهاز AI مستقل؟

حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية مؤكدة حول ماهية هذا الجهاز، لكن التكهنات تدور حول أنه قد يكون:

• هاتف ذكاء اصطناعي

• جهاز ذكاء اصطناعي مستقل

• أو نوعًا جديدًا من الأجهزة الذكية

تشير بعض التقارير إلى أنه قد يكون مشابهًا لأجهزة مثل Humane AI Pin أو Rabbit R1، أي أنه قد لا يكون هاتفًا بالمعنى التقليدي، ولكنه سيؤدي دورًا مشابهًا بطريقة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن الاتجاه السائد في مجال الذكاء الاصطناعي يشير إلى أن التفاعل الصوتي سيكون العنصر الأساسي في هذا الجهاز، خاصة مع تركيز OpenAI على تطوير الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT، بالإضافة إلى استثمار سام ألتمان الكبير في Humane AI Pin.

مستقبل الهواتف الذكية قد يتغير بالكامل

ما يلمح إليه ألتمان هو أن الجهاز الجديد قد يكون الخطوة التالية بعد الهواتف الذكية، حيث لن يكون مجرد هاتف مع مساعد شخصي ذكي، بل مساعد شخصي متكامل يمكن أن يكون الجهاز الأساسي للمستخدم، بحيث تصبح وظيفة الاتصال مجرد ميزة إضافية من بين العديد من الميزات الأخرى.

بغض النظر عن الشكل النهائي لهذا الجهاز، فإن المؤكد أنه سيكون محورًا جديدًا في تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي.