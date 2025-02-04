تكنولوجيا: Realme تقول أنها ستقدم “ابتكارات متطورة” في مؤتمر MWC مع إطلاق 14 Pro في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme عن مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي (MWC) في برشلونة، إسبانيا، الشهر المقبل لعرض أحدث تقنيات الهاتف المحمول على حد قولها. وأضافت الشركة في الإعلان إن “الحضور يمكنهم توقع تقنيات رائدة، بما في ذلك التصوير البصري المتطور الذي يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول إلى مستويات DSLR”.

بالإضافة إلى ذلك، ستكشف Realme عن أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي من مختبر NEXT AI الخاص بها، المصممة لتعزيز تفاعلات المستخدمين وأداء الكاميرا.

وستكشف الشركة الصينية أيضًا عن ما أطلقت عليه “خطة استراتيجية طموحة مدتها ثلاث سنوات” ووبالطبع سوف تطلق سلسلة Realme 14 Pro في الأسواق العالمية في مؤتمر MWC Barcelona، حيث سيكون الهاتف متاحاً للزوار للاطلاع على تصميم الألوان الحساسة والمتغيرة حسب درجة الحرارة في سلسلة Realme 14 Pro وغيرها من التقنيات التي تعرضها Realme.

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