شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ردًا على رسوم ترامب.. الصين تحقق فى ممارسات Google الاحتكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الحرب التكنولوجية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، إنها بدأت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في شركة جوجل، وذلك في إطار رد سريع بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة بنسبة 10٪ على البضائع الصينية.

وسيبحث التحقيق الذي تجريه إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق في الممارسات الاحتكارية المزعومة من قبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي، الذي تم حظر خدمات البحث والإنترنت الخاصة به في الصين منذ عام 2010، لكنه يحتفظ بعملياته هناك التي تركز في المقام الأول على الإعلانات.

ونظرًا للاشتباه فى قيام Google بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لجمهورية الصين الشعبية، فقد بدأت إدارة الدولة لتنظيم السوق تحقيقًا مع Google وفقًا للقانون، كما جاء فى النسخة الإنجليزية المترجمة من بيان الإدارة.

وفرضت بكين أيضًا رسومًا على صادرات الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكية بنسبة 15%، وفرضت تعريفة بنسبة 10% على النفط والمعدات الزراعية.

كما أضافت السلطات الصينية أيضًا شركة PVH، وشركة التسلسل الجيني Illumina، إلى قائمة الكيانات المحظورة، مع تطبيق ضوابط تصدير جديدة على المواد المرتبطة بالتنجستن.

وتعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أعادت إشعال التوترات التجارية بين أكبر الاقتصادات في العالم في الوقت الذي بدا فيه أن العلاقات بدأت تستقر.