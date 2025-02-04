تكنولوجيا: أول التسريبات لهاتف Galaxy S26 Ultra: كاميرا أمامية مدمجة تحت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن سامسونج بدأت منذ وقت ليس بالبعيد في شحن هواتفها الرائدة Samsung Galaxy S25، بدأت المرحلة الجديدة للإصدار القادم من السلسلة وهو الهاتف Samsung Galaxy S26 Ultra، حيث جاء اليوم عبر حساب المسرب kro_roe@ على منصة X، أن سامسونج ترغب في استخدام كاميرا مدمجة تحت الشاشة لهاتفها الرائد القادم. في حين تستخدم الشركة بالفعل هذه الكاميرا في سلسلة Galaxy Z Foldالقابلة للطي، ولكن يجب على سامسونج أن يتم تحسين الجودة بشكل كبير بالنسبة إلى S26 Ultra، وإلا فسيكون أداء الكاميرا الأمامية ضعيفًا بالنسبة لمثل هذا الهاتف الرائد.

وحتى إذا لم يكن هذا التسريب مجرد تخمينات ونشرها شخص ما على منصة X، فمن الجدير بالذكر أن أي حديث عن هذا الهاتف الآن هو مجرد نماذج أولية مبكرة جدًا، ويمكن أن يتغير الكثير حتى طرح الهاتف، ولكن هناك احتمال ضئيل أن يكون هذا صحيحًا وأن سامسونج ترغب في الانضمام إلى nubia وتصنيع جهاز رائد مزود بكاميرا مدمجة تحت الشاشة.

قد يُطلق على S26 Ultra اسم S26 Note في الواقع، وفقًا لتسريب سابق. وقد أشيع بالفعل أنه سيتميز بشاشة أكثر سطوعًا وكفاءة من سابقه، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابيكسل وشريحة Exynos.

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