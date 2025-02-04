شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لعبة Assassin’s Creed Shadows بلا عناصر خارقة للطبيعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن "جوناثان دومونت" مخرج Assassin’s Creed Shadows، أن اللعبة استغنت بشكل كامل عن العناصر الخارقة للطبيعة، وستعود لعبة واقعية تمامًا عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة الماضية.
شكل اللعبة بالأجزاء السابقة
في "أوريجنز" حصلت اللعبة على توسعة تدور أحداثها حول لعنة الفراعنة، وفي "أوديسي" واجه اللاعبون مخلوقات أسطورية وركبوا خيولًا مشتعلة بالنيران، وفي فالهالا كان هناك عناصر فوق العادة أيضًا؛ وهو ما يعد المخرج بعدم وجوده في اللعبة الجديدة.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.