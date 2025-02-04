شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لعبة Assassin’s Creed Shadows بلا عناصر خارقة للطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

شكل اللعبة بالأجزاء السابقة

الدمام - شريف احمد - أعلن "جوناثان دومونت" مخرج Assassin’s Creed Shadows، أن اللعبة استغنت بشكل كامل عن العناصر الخارقة للطبيعة، وستعود لعبة واقعية تمامًا عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة الماضية.في "أوريجنز" حصلت اللعبة على توسعة تدور أحداثها حول لعنة الفراعنة، وفي "أوديسي" واجه اللاعبون مخلوقات أسطورية وركبوا خيولًا مشتعلة بالنيران، وفي فالهالا كان هناك عناصر فوق العادة أيضًا؛ وهو ما يعد المخرج بعدم وجوده في اللعبة الجديدة.