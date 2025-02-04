شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. مكوك الفضاء ديسكفرى يطلق قمرًا صناعيًا لقياس الحطام المدارى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق رواد الفضاء على متن مكوك الفضاء ديسكفري قمرًا صناعيًا صغيرًا يسمى كرة معايرة الحطام المداري إلى مدار حول الأرض، وذلك في مثل هذا اليوم فى الرابع من فبراير عام 1995.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان قطر القمر الصناعى 6 بوصات فقط، وكان واحدًا من ست كرات أطلقها رواد الفضاء في مهمة STS-63.

ساعدت الكرات وكالة ناسا في معايرة المعدات مثل التلسكوبات والرادارات المصممة لتتبع وقياس الحطام الفضائي العائم في مدار الأرض.

كانت الكرات تأتي بأحجام مختلفة، ومعرفة حجم الكرات أثناء مراقبتها من الأرض سمح لعلماء ناسا بمعايرة أدواتهم حتى يتمكنوا من حساب حجم الأجسام الأخرى العائمة في الفضاء.