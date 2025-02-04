شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الهاتف الذكى الأكثر مبيعا خلال 2024.. لن تصدق النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الأبحاث السوقية Canalys أن هاتف iPhone 15 تصدّر قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في عام 2024، مما يعزز هيمنة شركة أبل في سوق الهواتف الذكية.

ووفقًا للتقرير، تمكنت أبل من وضع سبعة أجهزة آيفون ضمن قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا عالميًا، بينما كانت سامسونج هي المنافس الوحيد في القائمة بثلاثة أجهزة، أبرزها Galaxy A15 الذي جاء في المركز الرابع.

نمو في السوق بعد عامين من التراجع

وفقًا لتقرير Canalys، شهدت سوق الهواتف الذكية نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي في 2024، حيث تم شحن 1.22 مليار وحدة، وهو أول انتعاش بعد عامين متتاليين من الانخفاض في شحنات الهواتف الذكية.



وعلى الرغم من ذلك، تراجعت شحنات آيفون بنسبة 1% لتصل إلى 225.9 مليون وحدة، بينما انخفضت شحنات سامسونج بنفس النسبة لتصل إلى 222.9 مليون وحدة.

وسجلت شاومي زيادة 15% في الشحنات بإجمالي 168.6 مليون وحدة، مما جعلها تحتل المركز الثالث في القائمة، وجاءت شركة Transsion Holdings، في المركز الرابع.

أفضل الهواتف الذكية مبيعًا في 2024

وفقًا لقائمة Canalys، هيمنت أبل على المراكز الأولى، حيث جاء هاتف iPhone 15 في الصدارة، يليه iPhone 16 Pro Max وiPhone 15 Pro Max في المركزين الثاني والثالث، وكان Samsung Galaxy A15 الهاتف الوحيد غير التابع لأبل في المراكز الخمسة الأولى، حيث احتل المركز الرابع، بينما جاء iPhone 16 Pro في المرتبة الخامسة.

قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في 2024:

1. iPhone 15

2. iPhone 16 Pro Max

3. iPhone 15 Pro Max

4. Samsung Galaxy A15

5. iPhone 16 Pro

6. iPhone 15 Pro

7. iPhone 16

8. Samsung Galaxy A15 5G

9. Samsung Galaxy S24 Ultra

10. iPhone 13



ايفون 15

وتشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيحمل تحديات جديدة في سوق الهواتف الذكية، حيث تباطأ النمو في بعض الأسواق بسبب التشبع، وبالتالي، سيحتاج المصنعون إلى إيجاد التوازن الصحيح بين الأداء قصير المدى، وإدارة المخزون، والاستثمارات طويلة الأجل للحفاظ على النجاح في السوق.