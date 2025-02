شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم قياسى جديد فى الفضاء.. إطلاق 5 صواريخ خلال الـ 24 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

سيكون اليوم الثلاثاء 4 فبراير يومًا مميزًا لرحلات الفضاء، حيث من المقرر إطلاق خمسة صواريخ خلاله، وهو رقم قياسي، فكل من سبيس إكس وبلو أوريجين وروكيت لاب ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لديها مهام مقررة للإطلاق اليوم، وهي موزعة على إجمالي حوالي 20 ساعة، مع عدة ساعات من الانتظار بين كل منها.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تشمل أول مهمة إطلاق دفعة من أقمار شركة سبيس إكس الخاصة بإنترنت ستارلينك من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، حيث سيتم إطلاق الأقمار الصناعية، المجموعة 12-3، في مدار أرضي منخفض للانضمام إلى كوكبة الإنترنت المتنامية، وستبث سبيس إكس هذا الإطلاق مباشرة من خلال ملفها الشخصي على X، بدءًا من حوالي خمس دقائق قبل الإقلاع.

وتستهدف شركة بلو أوريجين إطلاق صاروخ نيو شيبرد المداري التابع للشركة في مهمة البحث غير المأهولة NS-29، وكان من المفترض أن يتم إطلاق NS-29 الأسبوع الماضي، ولكن تم إلغاء هذه المحاولة بسبب الطقس ومشكلة صاروخية، وتحمل نيو شيبرد 30 حمولة علمية، والتي ستختبر حوالي دقيقتين من جاذبية القمر المحاكاة بفضل دوران الكبسولة، وسيتم بث NS-29 على صفحة Blue Origin على YouTube.

بعد ذلك، ستطلق Rocket Lab صاروخ Electron من مجمع الإطلاق 1 الخاص بالشركة في نيوزيلندا، وتحمل مهمة "IoT 4 You and Me" خمسة أقمار صناعية لكوكبة الأقمار الصناعية المخطط لها من 25 قمرًا صناعيًا لشركة Kinéis الفرنسية، والتي تم تصميمها للتتبع والتنبيهات في الوقت الفعلي في جميع أنحاء العالم.

تخطط SpaceX لإطلاق مهمة ثانية هذا المساء، وهو أمر لن يكون صادمًا، فقد أرسلت الشركة صاروخين بفارق ساعات فقط قبل ذلك، حيث سيتم إطلاق زوج من أقمار Maxar Technology WorldView Legion على صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا.

ستكمل أقمار مراقبة الأرض كوكبة من ست مركبات فضائية من طراز WorldView Legion، وهي جزء من مجموعة أكبر من 10 أقمار صناعية من طراز Maxar مصممة لتصوير مناطق سريعة التغير من الكوكب.

وسيختتم يوم الإطلاق المزدحم هذا بمهمة تنطوي على القليل من الغموض، فمن المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس حمولة غير معروفة من قاعدة بليسيتسك الفضائية التي نادرًا ما تستخدم في شمال غرب روسيا.

ستطلق الحمولة المصنفة من موقع Site-43 الخاص بالمنشأة، على صاروخ Soyuz 2.1V / Volga، على غرار صاروخ Soyuz الروسي، ولكن مع معزز مركزي معدل وأقوى ولا يوجد معززات جانبية.