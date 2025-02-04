تكنولوجيا: iPhone SE 4 قد يكون أرخص بكثير من iPhone16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مصادر متعددة تفاصيل جديدة حول هاتف iPhone SE 4، الذي يُشار إليه أيضًا في بعض التقارير باسم iPhone 16E. وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج أبل A18 المستخدم في سلسلة آيفون 16، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، كما هو الحال في أحدث هواتف أبل.

في الأسابيع الأخيرة، ظهرت تكهنات بأن iPhone SE 4 قد يحصل على ميزة “Dynamic Island”، لكن تقارير حديثة (بما في ذلك تقرير من روس يونغ، المعروف بمصادره الموثوقة) تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على هذه المعلومات، يبدو أن الهاتف سيعيد تقديم تصميم الشاشة التقليدي من أبل. من جهة أخرى، يؤكد المسرب Billbil_Kun أن أبعاد الهاتف ستكون 146.7 × 71.5 مم، مما يجعله مماثلًا في الحجم لهواتف iPhone 13 Pro وiPhone 14.

أما من حيث السعر، فيدّعي الصحفي مارك غورمان أن أبل ستحدد سعر iPhone SE 4 عند حوالي 500 دولار في الولايات المتحدة.

إذا صحّ ذلك، فسيكون الهاتف أرخص بنسبة 40% تقريبًا من iPhone 16، لكنه سيظل أغلى بنسبة 15% من الجيل الحالي من iPhone SE.

حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن أبل قد تكشف عن iPhone SE 4 أو iPhone 16E في وقت ما الشهر المقبل، على الأرجح بعد إطلاق PowerBeats Pro 2.

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