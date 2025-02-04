تكنولوجيا: OPPO تؤكد لونًا جديدًا لهاتف Find N5 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد هاتف Oppo Find N5 القابل للطي العديد من التسريبات خلال الأشهر القليلة الماضية، كما كشفت مصادر رسمية عن بعض مواصفاته وميزات تصميمه. والآن، جاءت معلومات جديدة تؤكد خيارات الألوان التي سيتوفر بها الهاتف.

في الصور المسربة، ظهر Find N5 بتصميم نحيف ولكن بلون واحد فقط، وهو الرمادي الداكن أو الأسود. ومع تزايد فضول المستخدمين حول توفر ألوان أخرى، طرح أحدهم سؤالًا على Zhou Yibao، مدير منتج سلسلة Find، عبر منصة Weibo.

لم يكتفِ المدير التنفيذي لشركة أوبو بتأكيد وجود ألوان أخرى فحسب، بل أكد أيضًا أن الهاتف سيتوفر باللون الأبيض. وللمقارنة، صدر الجيل السابق، Find N3، بألوان الأسود، الأخضر، الذهبي، والأحمر، ما يجعل اللون الأبيض إضافة جديدة لسلسلة Find N5.

ومن المحتمل أن تكشف الشركة عن ألوان أخرى لاحقًا، لكن علينا انتظار تسريبات إضافية أو إعلان رسمي عند الإطلاق.

حتى الآن، لم تحدد أوبو موعدًا رسميًا لإطلاق Find N5،والذي سيُباع أيضًا تحت اسم OnePlus Open 2 في أسواق محددة، مثل الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينافس أجهزة مثل Google Pixel Fold 9.

ومن ناحية المواصفات، لن يكون Find N5 مجرد هاتف نحيف للغاية، بل سيأتي أيضًا بكاميرا خلفية ثلاثية، وتصنيف مقاومة الماء الثلاثي IPX6 وIPX8 وIPX9، وشحن سلكي سريع بقوة 80 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي السريع.

كما أكدت التسريبات وجود إصدار يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مع معالج يُعد إصدارًا أقل قوة بقليل من Snapdragon 8 Gen 3.

المصدر