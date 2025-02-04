تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل عن هاتفي Vivo X300 Pro Mini و X200s المرتقبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضم سلسلة Vivo X200 حاليًا ثلاثة أجهزة: الإصدار القياسي، وX200 Pro Mini، وX200 Pro. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن إصدارات محدثة في منتصف العام، بما في ذلك X200S وX200S Pro. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلق Vivo هاتف X200 Ultra، الذي يُعتقد أنه خليفة لهاتف X100 Ultra الذي صدر العام الماضي.

وفقًا لتسريب جديد، سيأتي هاتف Vivo X200S مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي.

ويشير التسريب أيضًا إلى احتمال أن تصبح هاتان الميزتان معيارًا أساسيًا في أجهزة سلسلة Vivo X المستقبلية. على سبيل المقارنة، استخدم هاتف X100S العام الماضي مستشعر بصمات ضوئيًا داخل الشاشة ولم يدعم الشحن اللاسلكي.

حتى الآن، لم تؤكد Vivo رسميًا أي تفاصيل حول هاتفي X200S وX200 Ultra. ومع ذلك، أطلقت الشركة هواتف X100S وX100 Ultra في مايو من العام الماضي، مما يجعل من المحتمل أن نشهد جدول إطلاق مشابهًا لهذا العام.

علاوةً على ذلك، يتناول التسريب أيضًا مستقبل هاتف X200 Pro Mini. يُعد هذا الهاتف الذكي الرائد والمضغوط في سلسلة Vivo، حيث يأتي بشاشة مقاس 6.3 بوصة، ويعمل بشريحة Dimensity 9400، ويضم نظام كاميرا متطورًا وبطارية كبيرة.

كانت هناك شائعات سابقة تشير إلى أن Vivo قد تتخلى عن إصدار X300 Pro Mini. لكن التسريب الأخير يؤكد أن الجهاز لا يزال قيد التطوير، حيث يوجد حاليًا في مرحلة النموذج الأولي. ورغم ذلك، لم تظهر بعد أي تفاصيل مؤكدة حول مواصفاته النهائية.

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