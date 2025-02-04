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تكنولوجيا: إدارة ترامب تزيل صخرة أبولو القمرية من المكتب البيضاوى .. صورة

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  • تكنولوجيا: إدارة ترامب تزيل صخرة أبولو القمرية من المكتب البيضاوى .. صورة 1/3
  • تكنولوجيا: إدارة ترامب تزيل صخرة أبولو القمرية من المكتب البيضاوى .. صورة 2/3
  • تكنولوجيا: إدارة ترامب تزيل صخرة أبولو القمرية من المكتب البيضاوى .. صورة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:00 م

كشف متحدث باسم وكالة ناسا إعادة صخرة القمر إلى وكالة الفضاء، قائلا: تمت إزالة صخرة من القمر كانت معروضة على مدار السنوات الأربع الماضية في المكتب البيضاوي، كجزء من إعادة تصميم إدارة ترامب لأبرز غرفة في الجناح الغربي.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كانت العينة القمرية، التي أعادها آخر رواد فضاء أبولو إلى الأرض للمشي على القمر في عام 1972، بمثابة رمز للأبحاث الجارية التي تجريها وكالة ناسا استعدادًا لمهام مستقبلية إلى مدار القمر وما بعده، كما هو مكتوب على لوحة على قاعدة العرض.

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فيما قال ترامب كجزء من خطاب تنصيبه في 20 يناير، "سنواصل تحقيق مصيرنا الواضح في النجوم، بإطلاق رواد فضاء أمريكيين لزرع النجوم والأشرطة على كوكب المريخ"، فإن حقيقة أن الرئيس الذي أدى اليمين الدستورية لم يذكر القمر أيضًا أثار بعض التساؤلات، نظرًا لأنه خلال فترة ولايته الأولى في منصبه تم توجيه وكالة ناسا لإعادة تركيز جهودها على هبوط رواد الفضاء هناك.

أعرب بعض مستشاري ترامب الحاليين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك، عن دعمهم لنهج مباشر إلى المريخ.
ومع ذلك، قال من اختاره ترامب لمنصب مدير وكالة ناسا، رجل الأعمال الملياردير ورائد الفضاء الخاص جاريد إيزاكمان، ردًا على ترشيحه أن "الأمريكيين سوف يسيرون على القمر والمريخ".

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ما إذا كان إزالة صخرة القمر لها أي علاقة بخطط ترامب لمستقبل رحلات الفضاء البشرية الأمريكية غير معروف، ربما تمت إزالة الصخرة نظرًا لارتباطها بالإدارة السابقة، على الرغم من أن صورة بنجامين فرانكلين التي أضافها الرئيس جو بايدن أيضًا كإشارة إلى تركيزه على العلم لا تزال قائمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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