شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Battlefield .. كل ما تريد معرفته عن طريقة اللعب والاعدادت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة EA أول نظرة رسمية على لعبة Battlefield الجديدة كجزء من إعلان حول اختبارات اللعب الخاصة بعنوان التصويب، حيث تأتي النظرة القصيرة على طريقة اللعب في مرحلة ما قبل الإصدار التجريبي للعبة Battlefield كجزء من مقطع فيديو يكشف عما تسميه EA "مختبرات Battlefield" ودعوة مصاحبة لاختبار اللعبة من قبل جماهيرها حول العالم.

وأعلنت شركة EA عن برنامج اختبار مجتمعي جديد باسم "Battlefield Labs" لمنح الأشخاص الفرصة لاختبار لعبة Battlefield التالية، و يمكنك التسجيل في البرنامج الآن، وتقول EA إن "المرحلة الأولى" من الاختبار ستبدأ في "الأسابيع المقبلة" للاعبين المدعوين في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتقول EA إن "موقعك في قائمة انتظار التسجيل لا يؤثر على فرصك في الحصول على دعوة"، لذا إذا كنت لا تريد التعامل مع قائمة الانتظار، فقد ترغب في الانتظار قليلاً لمحاولة التسجيل.

وتتبع Battlefield Labs مبادرات اختبار مبكرة أخرى من EA مثل عملها مع لعبة Skate الجديدة ومع لعبة Project Rene في امتياز The Sims. لكن Battlefield Labs هي أيضًا محاولة لتجنب موقف Battlefield 2042 آخر؛ حيث شهدت تلك اللعبة إطلاقًا صعبًا ولم تلبي توقعات EA.

في مقطع فيديو مصاحب للإعلان، أوضحت EA كيف تتعاون "Battlefield Studios" - Dice (التي أنشأت الامتياز)، وCriterion (المعروفة بألعاب السباق)، وMotive (التي عملت على Dead Space وتصنع لعبة Iron Man جديدة)، وRipple Effect (التي صنعت وضع Portal في 2042) - على تطوير هذه اللعبة التالية، والتي ستحتوي على أوضاع لاعب واحد ومتعدد اللاعبين. تخضع السلسلة لإشراف رئيس Respawn Entertainment فينس زامبيلا بعد إعادة تنظيم بعد وقت قصير من إطلاق 2042.



وكشفت EA عن Battlefield Studios، العلامة التجارية الجديدة للاستوديوهات الأربعة التي تعمل على Battlefield، بما في ذلك، DICE، و Motive والاستوديو الأمريكي Ripple Effect، والاستوديو البريطاني Criterion، الذي انتهى عمله على Need For Speed ​​الآن.

وتشهد لعبة Battlefield الجديدة عودة حملة خطية تقليدية بعد أن ركزت Battlefield 2042 لعام 2021 على اللعب الجماعي فقط، وستشهد Battlefield Labs اختبار EA لكل شيء تقريبًا ولكن ليس كل ما يراه اللاعبون سيكون كاملاً، كذلك سيتعين على المشاركين الموافقة على اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) قبل المشاركة.