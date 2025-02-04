شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Neuralink تحقق إنجازا مذهلا.. مريض يتحكم فى ذراع روبوتية باستخدام عقله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نيورالينك، المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، عن إنجاز طبي غير مسبوق، حيث تمكن أحد المرضى الذين زُرعت لهم شريحة دماغية من التحكم فى ذراع روبوتية باستخدام عقله فقط.

ونشرت الشركة مقطع فيديو قصير على منصة X يظهر فيه الذراع الروبوتية وهي تمسك قلمًا وتكتب كلمة "Convoy" على سبورة بيضاء، وتعكس هذه الكلمة اسم الدراسة التي تعمل عليها “نيورالينك” لاختبار التحكم العقلى فى الأطراف الاصطناعية باستخدام شريحتها الدماغية N1.

"تحكم كامل بالذراع عبر العقل فقط"

أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المستخدمين قائلًا:

“لا أعتقد أن معظم الناس يدركون مدى أهمية ما يحدث هنا.. مريض نيورالينك يتحكم في ذراع روبوتية بعقله. لا عصا تحكم، لا مستشعر عضلي… فقط أفكاره!”

وردّ إيلون ماسك بنفسه على التعليق مؤكدًا صحته بكلمة "صحيح".

إنجاز جديد لنيورالينك في مجال التحكم العصبى

لم يكشف الفيديو عن هوية الشخص الذي يتحكم في الذراع الروبوتية، ولكن وفقًا لتقارير الشركة، فقد تم حتى الآن زرع الشرائح الدماغية في أدمغة ثلاثة مرضى بشريين كجزء من الدراسة.

ويهدف مشروع “Convoy”، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر الماضي، إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وخاصة المصابين بالشلل الرباعي، على استعادة التحكم في الأطراف من خلال التكنولوجيا العصبية.

وأعرب العديد من المستخدمين عن سعادتهم بهذا الإنجاز، حيث كتب أحدهم: “أنا واحد من العديد من المصابين بالشلل الذين يشعرون بسعادة غامرة لرؤية هذا التقدم مع نيورالينك.”

بينما وصف مستخدم آخر ما يحدث بأنه “إنجاز مذهل”.

نجاحات سابقة مع الشريحة الدماغية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها نيورالينك تقدمًا كبيرًا. ففي مارس الماضي، أصبح المريض نولاند أربو، أول شخص يتم زرع شريحة N1 في دماغه، وتمكن بفضلها من التحكم في مؤشر الفأرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به باستخدام أفكاره فقط.

وأظهرت التجارب أنه كان قادرًا على لعب “ماريو كارت” والبث المباشر على الإنترنت دون الحاجة إلى أي أدوات تحكم جسدية، بعدما كان يعتمد سابقًا على أجهزة تحكم تعمل بالفم للعب ألعاب الفيديو.

ما التالي لنيورالينك؟

يمثل هذا الإنجاز خطوة هائلة نحو مستقبل يمكن فيه للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية التحكم في الأجهزة الإلكترونية والأطراف الاصطناعية بعقولهم. ومع استمرار التجارب السريرية، يتوقع أن تفتح هذه التقنية أبوابًا جديدة في مجال التفاعل بين الدماغ والآلة، مما قد يغير حياة الملايين حول العالم.