شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة منتظرة أم انتهاك للخصوصية؟ WhatsApp يختبر تحديثًا مثيرًا للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة لتطبيقها على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين فتح ملف وسائط تم تعيينه على "عرض مرة واحدة" أو "View Once" على الأجهزة المرتبطة، وفقًا لمزاعم أحد متتبعي الميزات، ويقال إن هذه الميزة تم تقديمها مع تحديث حديث لتطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد وهي متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي فقط، ويأتي هذا التطور بعد أن قامت منصة المراسلة الفورية بإصلاح خطأ عرض الوسائط مرة واحدة والذي سمح للمستلمين بالوصول إلى الوسائط المحدودة الوقت حتى بعد العرض لمرة واحدة، وهي الميزة التى كانت

View Once Media على الأجهزة المرتبطة

وفقًا لمتتبع ميزات WhatsApp WABetaInfo، يقوم عميل المراسلة Meta Platforms بتطوير القدرة على التحقق من الوسائط "View Once" على الأجهزة المرتبطة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، ويقال إن إصدار WhatsApp beta لتطبيق Android 2.25.3.7 هو تحديث متوافق يقدم هذه الميزة، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن أيضًا الوصول إليها باستخدام تحديثات تجريبية سابقة مختارة.



واتساب

حاليًا، لا يمكن لمستخدمي WhatsApp فتح الوسائط التي تحمل علامة "عرض مرة واحدة" إلا على الجهاز الأساسي، وبالتالي، فهي محظورة على الأجهزة الثانوية، ولكن قد يتغير هذا قريبًا، وفقًا للشاشة التي شاركها المنشور، قد تسمح لهم النسخة التجريبية من التطبيق بالوصول إليها على الأجهزة المصاحبة أيضًا، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويُفترض أن هذا لتحسين الراحة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة متعددة حيث قد يتمكنون من رؤية مثل هذه الوسائط على أي جهاز.



الجدير بالذكر أن منصة المراسلة الفورية قدمت ميزة "عرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو في أغسطس 2021، وتظهر كأيقونة "1" في نافذة مشاركة الملفات بجوار مربع النص للتسمية التوضيحية. تختفي جميع الوسائط المشتركة مع تمكين التبديل المذكور أعلاه بعد مشاهدتها أو تشغيلها مرة واحدة بواسطة المستلم.



ويزعم WABetaInfo أن هذه القدرة الجديدة لا تزال قيد التطوير ولا تتوفر إلا لمختبري الإصدار التجريبي المسجلين عبر برنامج Google Play Beta، وبالإضافة إلى هذه الميزة، يُقال أيضًا أن WhatsApp يطور ميزة لإنشاء الأحداث ومشاركتها في الدردشات الفردية على أجهزة Android.