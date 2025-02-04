تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (3a) يحصل على زر مخصص للكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nothing لإطلاق هاتفها المرتقب Phone (3a) في 4 مارس، حيث دخلت حملة التشويق الخاصة به مرحلتها الأخيرة. أحدث التفاصيل جاءت عبر صورة تشويقية للهاتف، كشفت عن إضافة زر مخصص للكاميرا على الجانب.

من المتوقع أن يعمل هذا الزر كاختصار سريع لفتح تطبيق الكاميرا، بالإضافة إلى استخدامه كمصراع لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.

يركز Phone (3a) بشكل خاص على أداء الكاميرا، حيث يأتي مع نظام تصوير ثلاثي العدسات يتصدره مستشعر تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وهو الأول من نوعه في هواتف Nothing. إلى جانب ذلك، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل.

أما على مستوى المواصفات الأخرى، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 من كوالكوم، كما سيضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سلكي بقدرة 45 واط.

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