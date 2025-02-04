تكنولوجيا: هواتف Samsung Galaxy التي تفقد دعم التحديثات في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع دخول عام 2025، تتجه الأنظار إلى الإعلانات البارزة مثل Samsung Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، لكن في المقابل، هناك أيضًا العديد من الأجهزة التي تقترب من نهاية دعمها الرسمي.

وبما أنه من الصعب تغطية جميع الطرازات في الوقت الحالي، إليك قائمة بهواتف Samsung Galaxy التي ستتوقف عن تلقي التحديثات خلال هذا العام.

تُعرف سامسونج بتقديم أحد أطول برامج الدعم البرمجي لهواتفها، خاصةً الفئات الرائدة. على سبيل المثال، تأتي سلسلة Galaxy S25 مع 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، مما يعني أنها ستتلقى ترقيات واجهة One UI واندرويد حتى عام 2032.

لكن بمجرد انتهاء هذه الفترة، لن تحصل الأجهزة على أي تحديثات أخرى، سواء أمنية أو برمجية.

إليك قائمة هواتف Galaxy التي ينتهي دعمها في 2025:

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy W21 5G (الإصدار الخاص بالسوق الصيني من Galaxy Z Fold 2 5G)

جميع هذه الأجهزة طُرحت في الأسواق تقريبًا خلال عام 2020. وقد وصل كل من Galaxy A02s وGalaxy A12 وGalaxy W21 5G إلى نهاية دعم التحديثات في يناير 2025. أما سلسلة Galaxy S20، فلا تزال تتمتع ببعض الوقت قبل انتهاء الدعم رسميًا.

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