تكنولوجيا: TCL تحقق نموًا قياسيًا 14.8٪ في شحنات أجهزة التلفاز عالميًا في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت TCL Electronics زيادة سنوية بنسبة 14.8٪ في شحنات أجهزة التلفاز عالميًا خلال 2024، لتصل إلى 29 مليون وحدة، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

جاء هذا النمو مدفوعًا باستراتيجيتها القائمة على العلامتين التجاريتين TCL + Thunderbird، إلى جانب التركيز على الفئات المتوسطة والعالية، وتعزيز إنتاج الطرازات الكبيرة.

خلال الربع الرابع من 2024، ارتفعت الشحنات بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي، وبنسبة 20٪ مقارنة بالربع السابق. ساهمت الطرازات الكبيرة بشكل كبير في هذا التوسع، حيث نمت شحنات أجهزة التلفاز بحجم 65 بوصة وأكبر بنسبة 21.3٪، بينما شهدت فئة 75 بوصة وأكبر زيادة ملحوظة بلغت 39.8٪.

ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط حجم أجهزة التلفاز المشحونة من TCL بمقدار 1.3 بوصة ليصل إلى 52.4 بوصة.

كان أداء الفئات المتميزة قويًا أيضًا، حيث ارتفعت شحنات أجهزة QLED بنسبة 69.5٪، بينما شهدت أجهزة Mini LED نموًا مذهلًا بنسبة 194.5٪.

وعلى المستوى الدولي، ساهمت الأحداث الرياضية الكبرى في تعزيز الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الشحنات خارج الصين بنسبة 17.6٪، مع تصدر الطرازات الكبيرة هذا النمو. في أوروبا، قفزت شحنات أجهزة التلفاز التي تحمل علامة TCL بنسبة 33.8٪، خاصة في فئة 75 بوصة وأكبر.

في أمريكا الشمالية، حافظت الشركة على مكانتها ضمن أفضل علامتين في سوق التجزئة، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 6.4٪. كما سجلت الأسواق الناشئة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، نموًا بنسبة 12.7٪.

في السوق الصينية، ارتفعت الشحنات بنسبة 5.8٪، بينما شهدت علامة Thunderbird، الموجهة للمستهلكين الأصغر سنًا، زيادة كبيرة بنسبة 38.5٪.

كما ارتفع متوسط حجم أجهزة التلفاز في الصين إلى 63.3 بوصة، مع نمو شحنات الطرازات ذات 75 بوصة وأكبر بنسبة 23.1٪. وحققت أجهزة Mini LED أداءً استثنائيًا، حيث قفزت الشحنات بنسبة 264.7٪، ما يمثل 15.3٪ من إجمالي شحنات TCL في الصين.

عززت TCL مكانتها الرائدة بإطلاق سلسلة QM6K Mini LED خلال CES 2025، والتي تقدم تحسينات كبيرة في السطوع، والتحكم في التوهج، ودقة الألوان. تعتمد هذه الأجهزة على شريحة Mini LED عالية الكفاءة، ما أدى إلى زيادة السطوع بنسبة 53٪، إلى جانب تصميم مطور للإضاءة الخلفية يقلل من تأثير الهالة.

تتوفر سلسلة QM6K بأحجام تتراوح بين 50 و98 بوصة، وتدعم تقنيات Dolby Vision IQ وHDR10+ وIMAX Enhanced، إضافةً إلى معدل تحديث 144 هرتز مع 288 هرتز VRR للألعاب.

كما تتميز بنظام صوتي 2.1 قناة، ونظام Google TV مع تحكم صوتي دون استخدام اليدين. من المقرر إطلاق السلسلة في الولايات المتحدة أوائل 2025، يليها طرح عالمي تدريجي.

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