شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرور 16 يومًا من المهلة .. مصير تيك توك من الحظر فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن عشاق TikTok يتذكرون ما حدث لتطبيق الفيديو القصير الشهير يوم السبت 18 يناير، نظرًا لأن قانون حظر TikTok في الولايات المتحدة في اليوم التالي كان على وشك الدخول حيز التنفيذ، فقد نشر مالك الموقع، شركة ByteDance الصينية، إشعارًا يذكر المستخدمين بأنه يجب حظر الخدمة مؤقتًا بدءًا من يوم الأحد التاسع عشر، وفي الوقت نفسه، أكدت TikTok لمحبيها الأمريكيين أنها تعمل على استعادة خدمتها في الولايات المتحدة وترقبوا ذلك.



تيك توك في الولايات المتحدة

وفي اليوم التالي، تم الترحيب بملاحظة أخرى لأولئك الذين فتحوا تطبيق TikTok على أمل أن يتم الرد على دعاءهم في الثانية الأخيرة، وقال إن القانون في الولايات المتحدة الذي يحظر TikTok يمنع الآن المستخدمين من مشاهدة التطبيق.

وبمجرد أداء اليمين الدستورية، وقع ترامب على أمر تنفيذي يمنح TikTokحوالي 75 يومًا إضافيًا للعثور على مشتري أمريكي أو سيتم حظره، ويمنح الأمر التنفيذي الآن TikTok مهلة حتى 5 أبريل للوفاء بشروط مشروع القانون الذي وقعه الرئيس السابق بايدن في أبريل الماضي.

وقامت جوجل وApple بإزالة TikTok من واجهات متاجر تطبيقات Android وiOS على التوالي، وتخططان لإيقافهما حتى يتم التوصل إلى اتفاق لبيع TikTok إلى شركة أمريكية.

وفقًا لتقرير صادر عن Cloudflare Radar، وهي شركة تتتبع حركة المرور على الإنترنت، فقد تعافى عدد زوار TikTok تقريبًا إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن يعاني من انخفاض بنسبة 85٪ بعد إغلاق التطبيق مؤقتًا الشهر الماضي.

وقال ديفيد بيلسون، رئيس قسم البيانات في Cloudflare، في بيان إن تتبع حركة DNS لأسماء النطاقات ذات الصلة بـ TikTok قد ارتفع منذ استعادة الخدمة للتطبيق وهو الآن أقل بنسبة 10٪ فقط من المستوى الذي كان عليه.

يأخذ DNS، أو نظام اسم المجال، اسم موقع الويب الذي تريد زيارته ويغيره إلى عنوان IP الذي يستخدمه المتصفح لزيارة هذا الموقع، و يتعامل Cloudflare Radar مع كميات كبيرة من استعلامات DNS مما يمنحه نظرة فريدة على اتجاهات الإنترنت في أنماط حركة المرور بما في ذلك القدرة على رؤية أسماء النطاقات الأكثر شيوعًا وبالتالي الوجهات الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت.

وبدأت حركة المرور لبدائل TikTok في التزايد قبل أسبوع من تاريخ بدء الحظر في 19 يناير بقيادة بديل شائع يسمى RedNote (المعروف أيضًا باسم Xiaohongshu في الصين).

لكن حركة المرور إلى هذه المواقع وصلت إلى أعلى مستوياتها في اليوم الذي بدأ فيه حظر TikTok، وانخفضت حركة مرور DNS إلى هذه المواقع بسرعة بمجرد انتهاء الإغلاق واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين.