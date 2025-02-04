شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسرّح موظفين في جولة جديدة من التسريحات.. القصة في 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال موجة التسريحات في قطاع التكنولوجيا مستمرة، حيث بدأت عدة شركات تقنية جولات جديدة من تخفيضات الوظائف.

فبعد أمازون التي استغنت مؤخرًا عن بعض موظفيها لتقليل التكاليف، جاء الدور الآن على مايكروسوفت، التي بدأت في تسريح موظفين بناءً على تقييم أدائهم.

ووفقًا للتقارير، فإن الموظفين المتأثرين بهذه الجولة لم يتمكنوا من تحقيق المعايير الدنيا للأداء الوظيفي في الشركة.

تفاصيل القصة في 5 نقاط 1. إلغاء فوري للوصول إلى أنظمة الشركة

• وفقًا لتقرير نشره Business Insider، فقد تم إبلاغ الموظفين المتأثرين بأن وصولهم إلى أنظمة ومكاتب مايكروسوفت سيتم إلغاؤه فور استلامهم إشعار الإنهاء، ولن يُسمح لهم بمواصلة أي عمل إضافي بعد ذلك.

2. عدم دفع تعويضات لبعض الموظفين

يواجه الموظفون المفصولون عواقب متفاوتة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم قد لا يحصلون على أي تعويض مالي.

ووفقًا للتقرير، أكد ثلاثة موظفين على الأقل أنهم أُبلغوا بعدم حصولهم على أي مكافآت نهاية الخدمة عند مغادرتهم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف مزايا الرعاية الصحية الخاصة بهم فورًا، مما أثار تساؤلات حول نهج مايكروسوفت في التعامل مع هذه التسريحات، خصوصًا من حيث الدعم المالي لما بعد التوظيف.

3. تأثير الأداء السابق على فرص التوظيف المستقبلية

• توضح خطابات الإنهاء أن أي موظف يرغب في إعادة التقديم للعمل لدى مايكروسوفت في المستقبل، سيتم أخذ أدائه السابق وأسباب إنهائه بعين الاعتبار، مما قد يؤثر على فرص عودتهم إلى الشركة لاحقًا، وأكدت الشركة أن الأداء الضعيف كان السبب الرئيسي وراء عمليات الفصل.

4. تشديد سياسة تقييم الأداء في مايكروسوفت

• يبدو أن هذه الجولة من التسريحات تأتي ضمن استراتيجية أكثر صرامة لإدارة الأداء داخل مايكروسوفت، حيث بدأت تطال حتى الموظفين ذوي المناصب العليا.

وتشير التقارير إلى أن العاملين في المستويات التنفيذية يخضعون الآن لمراجعات أداء دقيقة، مما يعكس توجّه الشركة نحو تعزيز الكفاءة داخل فرقها.

وعلى الرغم من هذه التسريحات، تشير مصادر إلى أن العديد من هذه الوظائف قد يتم إعادة شغلها لاحقًا، مما يعني أن التخفيضات قد لا تؤثر بشكل كبير على إجمالي عدد الموظفين.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فإن مايكروسوفت كانت توظف حوالي 228,000 موظف بدوام كامل حتى يونيو 2024.

5. التسريحات تطال أقسامًا مختلفة داخل الشركة

• تأتي هذه التسريحات المرتبطة بالأداء في وقت تقوم فيه مايكروسوفت أيضًا بإجراء تخفيضات وظيفية في عدة أقسام أخرى، تشمل الأمن السيبراني، والأجهزة، والمبيعات، وألعاب الفيديو.

ومع ذلك، فإن هذه التخفيضات لا علاقة لها بتسريحات الأداء.

وفي تعليق على الوضع، قال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة ملتزمة بتطوير المواهب، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية عندما لا يفي الموظفون بتوقعات الأداء المطلوبة.

ردود الأفعال والآثار المحتملة

أثارت هذه التسريحات جدلًا واسعًا بين الموظفين والخبراء في قطاع التكنولوجيا، حيث يرى البعض أن التقييمات الصارمة قد تؤدي إلى بيئة عمل غير مستقرة، بينما يعتبر آخرون أن مايكروسوفت تحاول تحسين كفاءة فرقها لمواكبة التحديات التنافسية.