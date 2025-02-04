شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكساس أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق Deep Seek.. وRedNote البديل لتيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت تكساس، أن تكون أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق RedNote البديل لـ TikTok وبرنامج الدردشة الآلي DeepSeek بسبب مخاوف من انتهاك بيانات الأمريكيين لصالح الحزب الشيوعي الصيني.

وقد أصدر الحاكم جريج أبوت، القرار بعد أيام فقط من صعود بديل ChatGPT إلى أعلى متجر Apple Store، والآن تم حظر التطبيقات على الأجهزة التي أصدرتها الحكومة.

وحذر أبوت في بيان من أن تكساس لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني باختراق البنية التحتية الحيوية للولاية من خلال الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يجب على الشركات الصينية تبادل البيانات مع الحكومة، الأمر الذي زاد من المخاوف الأمنية.

وحذر خبراء الأمن السيبراني، من أن نموذج ديب سيك "ضعيف للغاية"، وفقًا لما أوردته مجلة فوربس، محذرين من أن تطبيق DeepSeek أكثر عرضة 11 مرة من برنامج OpenAI لإنتاج محتوى ضار.

ولقد ترك التطبيق عالم التكنولوجيا يترنح حيث وصل إلى قمة متجر Apple في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.

حذر خبراء الأمن السيبراني من التهديدات المحتملة التي قد يشكلها برنامج DeepSeek، وسط تحذيرات بالغة من قبل الحكومة التايوانية.

وقد نجح ديب سيك من انهاء مرحلة التشغيل بواسطة برنامج يكلف 6 ملايين دولار، وهو أقل بكثير من منافسيه الغربيين.

وكتب إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، في مقال بصحيفة واشنطن بوست: "من الواضح أن هناك ضغوطًا متزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا إذا تمكنت شركة DeepSeek من التنافس معهم باستخدام موارد أقل بكثير".

تعتيم تيك توك

في المقابل كانت ارتفعت شعبية RedNote بعد أن أصبح تطبيق TikTok مظلمًا مؤقتًا في الولايات المتحدة.

واختفى تطبيق TikTok مساء يوم 18 يناير بعد أن أيدت المحكمة العليا قانونًا قدمه الكونجرس، وقد أعطى التشريع إنذارًا لمديري التطبيقات، مما أجبرهم على بيع المنصة لمشتري أمريكي أو المخاطرة بالعقوبة.

وتعطل تطبيق TikTok في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل استعادة خدماته تدريجياً وقت تنصيب دونالد ترامب.

واجه مستخدمو TikTokers الذين حاولوا الوصول إلى تطبيق الوسائط الاجتماعية، الذي يضم حوالي 170 مليون مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، نافذة منبثقة أجبرتهم على إغلاق المنصة.