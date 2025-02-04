شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء خيار الدفع المقدم.. AppleCare+ يغير قواعد الاشتراكات الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مارك جورمان، الخبير التقني، أن تعلن شركة أبل الأسبوع المقبل عن تغيير كبير في برنامج التأمين AppleCare+ الخاص بها، حيث ستنهى شركة Apple الخيار الذي يسمح لعملاء AppleCare + بالتسجيل في الخدمة عن طريق الدفع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات مقدمًا، ولن يكون هذا الخيار متاحًا بعد الآن في مواقع البيع بالتجزئة الفعلية وعلى الأجهزة.

وبعد إعلان شركة Apple عن التغيير رسميًا، ستقدم متاجر البيع بالتجزئة والأجهزة خدمة AppleCare+ على أساس شهري أو سنوي فقط.

وستظل الخطط متعددة السنوات متاحة من متجر Apple عبر الإنترنت، لذا، إذا قمت بشراء جهاز Apple الجديد الخاص بك من متجر Apple عبر الإنترنت، فسيظل بإمكانك شراء خطة متعددة السنوات.

وقد يكون لدى Apple هدف في ذهنها يتمثل في جعل جميع مشتريات AppleCare+ في نهاية المطاف خدمة اشتراك تؤدي إلى دفعات شهرية متكررة، لقد اكتشفت شركة Apple من خلال نجاح وحدة خدمات Apple التابعة لها كيف يمكن للمدفوعات الشهرية المتكررة أن تفيد أرباحها العليا والسفلى.

ويجب شراء AppleCare+ لجهاز iPhone خلال 60 يومًا من شراء جهاز iPhone جديد.

ويمكنك شراء AppleCare+ من جهاز iPhone الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم حول وتحديد إضافة تغطية AppleCare+

إذا كنت تريد إضافة AppleCare+ عبر الإنترنت، فسيتعين عليك التحقق من الرقم التسلسلي لجهازك وتشغيل التشخيص عن بعد، أو يمكنك الذهاب إلى متجر Apple حيث ستخضع لفحص هاتفك ويجب عليك إظهار إثبات الشراء.