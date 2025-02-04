شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالب بحظر يوتيوب للقاصرين في أستراليا على غرار منصات التواصل الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

قبل شهر تقريبًا من عيد الميلاد العام الماضي، كان الأطفال والمراهقون الأستراليون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا "سعداء" بمعرفة أن حكومتهم قررت حظرهم من Snapchat وFacebook وInstagram وTikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، وقد تواجه الشركات التي تفشل في فرض قيود صارمة على العمر غرامات كبيرة.

ومع ذلك، سيظل YouTube المملوك لشركة Alphabet، متاحًا لجميع الأعمار ، وتعتبره الحكومة أداة تعليمية وليس منصة أساسية للتواصل الاجتماعي.

ومع استثناء موقع يوتيوب من الحظر، أفادت وكالة رويترز أن البعض يعتقدون أن هذا القرار يعرض المستخدمين الشباب لمحتوى إدماني وضار ، في الأصل كان الحظر يهدف إلى تضمين موقع يوتيوب.

ومع ذلك، بعد مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومنشئي المحتوى، قررت الحكومة السماح بالوصول المستمر، وذكر متحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن موقع يوتيوب يستخدم للتعليم والمعلومات من قبل الأطفال والآباء والمدارس.

ويذهب تقرير رويترز إلى الاتجاه الآخر ويستشهد بستة خبراء يزعمون أن استبعاد موقع يوتيوب يضعف غرض القانون المتمثل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.

وتشير الدراسات إلى أن موقع يوتيوب هو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بين المراهقين الأستراليين، حيث يستخدمه 90% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

ويعتقد الباحثون أن موقع يوتيوب يستضيف نفس النوع من المحتوى الخطير الذي تستضيفه المنصات المحظورة ، وأشارت ليز والديك، المحاضرة في جامعة ماكواري، إلى أن موقع يوتيوب يلعب دورًا في نشر المحتوى المتطرف والعنيف وغير اللائق.

كما أشارت إلى أن خوارزميته تقدم مقاطع فيديو شديدة الإدمان للمستخدمين الشباب.

ورغم أن الخبراء يتفقون على أن جميع منصات التواصل الاجتماعي تعاني من المحتوى الضار، فإنهم يتساءلون عن سبب استثناء موقع يوتيوب، المنصة الأكثر شعبية.

ورد متحدث باسم يوتيوب بأن المنصة تروج للمحتوى الجيد الذي يشجع على الاحترام ويحد من التوصيات بالمواد الضارة المحتملة ، كما ذكرت الشركة أنها عززت سياساتها في الإشراف وحسنت أنظمة الكشف الآلي الخاصة بها.